Грядка, которой будут завидовать соседи: капуста по уму, не на авось

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает о грядке, где капуста радует глаз — сочная, упругая, с плотными кочанами. Добиться этого проще, чем кажется. Главное — всё сделать вовремя и не игнорировать мелочи, которые решают результат.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Капуста

Старт с грунта: мощная база

Начинаем с подготовки почвы:

Перегной — как основа питания.

Суперфосфат — для роста корней.

Яичная скорлупа — источник кальция и защита от личинок.

Горчица и зола — отпугивают вредителей и подщелачивают почву.

Всё это перемешивают и закладывают в грядки под рассаду.

Умная посадка

Перед высадкой лунки проливают горячим раствором марганцовки — это обеззараживает почву. Когда она остынет, высаживают увлажнённую рассаду.

Первую неделю поливают ежедневно, затем переходят на режим раз в 3-4 дня.

При угрозе заморозков рассаду накрывают половинками пластиковых бутылок - дешёво, надёжно и эффективно.

Подкормки по графику

Через 2 недели после посадки — азот: 1 ст. л. на 10 л воды, по 300 мл на куст. Ещё через 2 недели — суперфосфат, предварительно растворённый в горячей воде. По литру на растение. Каждые 2 недели — коровяк для наращивания кочана. Бор и молибден — для формирования завязей и устойчивости.

Естественная защита от вредителей

Зола или табачная пыль вокруг стебля — против слизней.

Настой лука и чеснока — от гусениц.

Горчица + жгучий перец + мыло - универсальный отпугиватель для опрыскивания.

Яркие пластиковые стаканчики на колышках — от бабочек-белянок.

Результат: кочаны как на картинке

Системный подход без лишней химии даёт стабильный результат: капуста растёт крепкой, не болеет и не страдает от вредителей. А значит — меньше хлопот и больше удовольствия от урожая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

