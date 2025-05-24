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Грядка, которой будут завидовать соседи: капуста по уму, не на авось

2:05
Садоводство

Каждый дачник мечтает о грядке, где капуста радует глаз — сочная, упругая, с плотными кочанами. Добиться этого проще, чем кажется. Главное — всё сделать вовремя и не игнорировать мелочи, которые решают результат.

Капуста
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Капуста

Старт с грунта: мощная база

Начинаем с подготовки почвы:

  • Перегной — как основа питания.

  • Суперфосфат — для роста корней.

  • Яичная скорлупа — источник кальция и защита от личинок.

  • Горчица и зола — отпугивают вредителей и подщелачивают почву.

Всё это перемешивают и закладывают в грядки под рассаду.

Умная посадка

Перед высадкой лунки проливают горячим раствором марганцовки — это обеззараживает почву. Когда она остынет, высаживают увлажнённую рассаду.

Первую неделю поливают ежедневно, затем переходят на режим раз в 3-4 дня.

При угрозе заморозков рассаду накрывают половинками пластиковых бутылок - дешёво, надёжно и эффективно.

Подкормки по графику

  1. Через 2 недели после посадки — азот: 1 ст. л. на 10 л воды, по 300 мл на куст.

  2. Ещё через 2 недели суперфосфат, предварительно растворённый в горячей воде. По литру на растение.

  3. Каждые 2 недели коровяк для наращивания кочана.

  4. Бор и молибден — для формирования завязей и устойчивости.

Естественная защита от вредителей

  • Зола или табачная пыль вокруг стебля — против слизней.

  • Настой лука и чеснока — от гусениц.

  • Горчица + жгучий перец + мыло - универсальный отпугиватель для опрыскивания.

  • Яркие пластиковые стаканчики на колышках — от бабочек-белянок.

Результат: кочаны как на картинке

Системный подход без лишней химии даёт стабильный результат: капуста растёт крепкой, не болеет и не страдает от вредителей. А значит — меньше хлопот и больше удовольствия от урожая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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