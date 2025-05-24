Грядка, которой будут завидовать соседи: капуста по уму, не на авось

Каждый дачник мечтает о грядке, где капуста радует глаз — сочная, упругая, с плотными кочанами. Добиться этого проще, чем кажется. Главное — всё сделать вовремя и не игнорировать мелочи, которые решают результат.
Начинаем с подготовки почвы:
Перегной — как основа питания.
Суперфосфат — для роста корней.
Яичная скорлупа — источник кальция и защита от личинок.
Горчица и зола — отпугивают вредителей и подщелачивают почву.
Всё это перемешивают и закладывают в грядки под рассаду.
Перед высадкой лунки проливают горячим раствором марганцовки — это обеззараживает почву. Когда она остынет, высаживают увлажнённую рассаду.
Первую неделю поливают ежедневно, затем переходят на режим раз в 3-4 дня.
При угрозе заморозков рассаду накрывают половинками пластиковых бутылок - дешёво, надёжно и эффективно.
Через 2 недели после посадки — азот: 1 ст. л. на 10 л воды, по 300 мл на куст.
Ещё через 2 недели — суперфосфат, предварительно растворённый в горячей воде. По литру на растение.
Каждые 2 недели — коровяк для наращивания кочана.
Бор и молибден — для формирования завязей и устойчивости.
Зола или табачная пыль вокруг стебля — против слизней.
Настой лука и чеснока — от гусениц.
Горчица + жгучий перец + мыло - универсальный отпугиватель для опрыскивания.
Яркие пластиковые стаканчики на колышках — от бабочек-белянок.
Системный подход без лишней химии даёт стабильный результат: капуста растёт крепкой, не болеет и не страдает от вредителей. А значит — меньше хлопот и больше удовольствия от урожая.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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