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Крупная, сладкая и ведро за раз: как ухаживать за малиной, чтобы все завидовали

1:30
Садоводство

Каждое лето история повторяется: на одном участке малина — как с картинки, крупная, ароматная, в ведро сыплется. А у соседа — кислая, мелкая и через куст. В чём секрет? Всё дело в системном уходе.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

Весна — время заложить успех

  1. Снимите укрытие вовремя. Не тяните — побеги могут сопреть.

  2. Установите шпалеры. Особенно для летних сортов: солнце, проветривание, сбор — всё проще.

  3. Рыхлите и мульчируйте. Это сохранит влагу и притормозит сорняки.

Полив и питание — главные союзники урожая

Малина любит воду, но не болото. Регулярный полив особенно важен в период цветения и налива ягод.

Весной и в начале лета подкармливают:

  • Азотом — для роста (аммиачная селитра — отличный вариант).

  • Магнием — если листья желтеют, нужен магний.

В июне можно опрыскать раствором нашатыря с жидким мылом - кусты крепнут, вредители обходят стороной.

Во второй половине лета:

  • Зола — отличный источник калия.

  • Калийно-фосфорные удобрения — улучшают вкус ягод, повышают иммунитет.

Обрезка — чтобы не вырос лес

Если не удалять лишние побеги, куст загущается:

  • свет и воздух хуже проходят,

  • ягоды мельчают,

  • риск заболеваний растёт.

Удаляйте старые и слабые побеги, оставляя только сильные молодые.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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