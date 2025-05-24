Крупная, сладкая и ведро за раз: как ухаживать за малиной, чтобы все завидовали

Каждое лето история повторяется: на одном участке малина — как с картинки, крупная, ароматная, в ведро сыплется. А у соседа — кислая, мелкая и через куст. В чём секрет? Всё дело в системном уходе.
Снимите укрытие вовремя. Не тяните — побеги могут сопреть.
Установите шпалеры. Особенно для летних сортов: солнце, проветривание, сбор — всё проще.
Рыхлите и мульчируйте. Это сохранит влагу и притормозит сорняки.
Малина любит воду, но не болото. Регулярный полив особенно важен в период цветения и налива ягод.
Весной и в начале лета подкармливают:
Азотом — для роста (аммиачная селитра — отличный вариант).
Магнием — если листья желтеют, нужен магний.
В июне можно опрыскать раствором нашатыря с жидким мылом - кусты крепнут, вредители обходят стороной.
Во второй половине лета:
Зола — отличный источник калия.
Калийно-фосфорные удобрения — улучшают вкус ягод, повышают иммунитет.
Если не удалять лишние побеги, куст загущается:
свет и воздух хуже проходят,
ягоды мельчают,
риск заболеваний растёт.
Удаляйте старые и слабые побеги, оставляя только сильные молодые.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.