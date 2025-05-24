Крупная, сладкая и ведро за раз: как ухаживать за малиной, чтобы все завидовали

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждое лето история повторяется: на одном участке малина — как с картинки, крупная, ароматная, в ведро сыплется. А у соседа — кислая, мелкая и через куст. В чём секрет? Всё дело в системном уходе.

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Весна — время заложить успех

Снимите укрытие вовремя. Не тяните — побеги могут сопреть. Установите шпалеры. Особенно для летних сортов: солнце, проветривание, сбор — всё проще. Рыхлите и мульчируйте. Это сохранит влагу и притормозит сорняки.

Полив и питание — главные союзники урожая

Малина любит воду, но не болото. Регулярный полив особенно важен в период цветения и налива ягод.

Весной и в начале лета подкармливают:

Азотом — для роста (аммиачная селитра — отличный вариант).

Магнием — если листья желтеют, нужен магний.

В июне можно опрыскать раствором нашатыря с жидким мылом - кусты крепнут, вредители обходят стороной.

Во второй половине лета:

Зола — отличный источник калия.

Калийно-фосфорные удобрения — улучшают вкус ягод, повышают иммунитет.

Обрезка — чтобы не вырос лес

Если не удалять лишние побеги, куст загущается:

свет и воздух хуже проходят,

ягоды мельчают,

риск заболеваний растёт.

Удаляйте старые и слабые побеги, оставляя только сильные молодые.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

