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Всего две ложки в лунку — и огурцы растут, как будто с турбонаддувом

1:35
Садоводство

Некоторые огородники собирают такие урожаи огурцов, что соседи в очередь за рассадой встают. Их секрет — не в химии и не в чудесах, а в двух ложках правильной смеси, которую они кладут в каждую лунку при посадке.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Что это за смесь

Две чайные ложки гранулированного удобрения с фосфором и калием в нужных пропорциях. Вот и всё. Но именно они:

  • укрепляют корневую систему (фосфор),

  • усиливают иммунитет растений (калий),

  • запускают бурный рост уже через пару недель.

Результат — мощные плети, обилие завязей, хрустящие огурцы без горечи и с насыщенным вкусом.

Урожай под угрозой? Не дайте шанс грибку

Даже самые сильные кусты могут погибнуть из-за грибковых инфекций. Особенно в сырое и нестабильное лето. Поэтому в лунку добавляют:

  • безопасный биопрепарат, подавляющий патогены — он не накапливается в плодах;

  • а после укоренения начинают опрыскивания раствором с полезными микроорганизмами — раз в две недели.

Эта живая защита формирует крепкий щит от болезней и стрессов.

Почему всё это действительно работает

  • Потому что корни с самого старта получают точное питание.

  • Потому что грибок не успевает "войти в игру".

  • Потому что даже в непредсказуемое лето растения не сдаются, а продолжают радовать до заморозков.

Главное — не скупиться и не упрощать схему. Каждое звено в цепочке важно.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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