Всего две ложки в лунку — и огурцы растут, как будто с турбонаддувом

Некоторые огородники собирают такие урожаи огурцов, что соседи в очередь за рассадой встают. Их секрет — не в химии и не в чудесах, а в двух ложках правильной смеси, которую они кладут в каждую лунку при посадке.
Две чайные ложки гранулированного удобрения с фосфором и калием в нужных пропорциях. Вот и всё. Но именно они:
укрепляют корневую систему (фосфор),
усиливают иммунитет растений (калий),
запускают бурный рост уже через пару недель.
Результат — мощные плети, обилие завязей, хрустящие огурцы без горечи и с насыщенным вкусом.
Даже самые сильные кусты могут погибнуть из-за грибковых инфекций. Особенно в сырое и нестабильное лето. Поэтому в лунку добавляют:
безопасный биопрепарат, подавляющий патогены — он не накапливается в плодах;
а после укоренения начинают опрыскивания раствором с полезными микроорганизмами — раз в две недели.
Эта живая защита формирует крепкий щит от болезней и стрессов.
Потому что корни с самого старта получают точное питание.
Потому что грибок не успевает "войти в игру".
Потому что даже в непредсказуемое лето растения не сдаются, а продолжают радовать до заморозков.
Главное — не скупиться и не упрощать схему. Каждое звено в цепочке важно.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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