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Не навоз, а компост и бор: правила ухода, чтобы баклажаны плодоносили

1:57
Садоводство

Вы поливаете, рыхлите, подвязываете, а баклажаны упрямо не дают завязей? Скорее всего, дело не в погоде и не в поливе. Главный подозреваемый — дефицит бора, микроэлемента, без которого эта культура просто не хочет плодоносить.

Баклажаны
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Баклажаны

Почему бор так важен

Баклажаны вытягивают бор из почвы активнее других овощей. Без него:

  • Цветки осыпаются даже до раскрытия,

  • Плоды деформируются,

  • Растение ослабевает и теряет способность к нормальному цветению.

Что делать

Всё просто: возьмите борную кислоту из аптеки. Растворите 2 г на 10 л тёплой воды и опрыскайте растения, как только появятся бутоны (обычно в мае).

Бор:

  • стимулирует появление пыльцы,

  • укрепляет цветоносы,

  • помогает справиться с перепадами температуры.

Через неделю вы увидите первые дружные завязи!

Но не переусердствуйте

Бор в больших дозах — яд. Если листья начинают скручиваться или покрываются жёлтыми пятнами, срочно прекратите обработки и обильно пролейте растения водой, чтобы снизить концентрацию.

Профилактику можно проводить раз в три недели до середины июня.

Плюс кальций — минус гниль

Чтобы плоды не подгнивали, дайте баклажанам настой яичной скорлупы. На 1 литр воды — 100 г скорлупы, настаивать неделю, затем процедить и поливать под корень.

А что насчёт удобрений?

  • Свежий навоз — табу. Он даёт слишком много азота, отчего ботва прёт, а плодов нет.

  • Вместо этого — компост + зола. И питание, и защита от болезней.

Сквозняк — коварный враг

Если баклажаны растут в открытом грунте, укройте их от ветра. Щиты из поликарбоната или плёнки помогут сохранить завязи и избежать стрессов.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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