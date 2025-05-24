Не навоз, а компост и бор: правила ухода, чтобы баклажаны плодоносили

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы поливаете, рыхлите, подвязываете, а баклажаны упрямо не дают завязей? Скорее всего, дело не в погоде и не в поливе. Главный подозреваемый — дефицит бора, микроэлемента, без которого эта культура просто не хочет плодоносить.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баклажаны

Почему бор так важен

Баклажаны вытягивают бор из почвы активнее других овощей. Без него:

Цветки осыпаются даже до раскрытия,

Плоды деформируются,

Растение ослабевает и теряет способность к нормальному цветению.

Что делать

Всё просто: возьмите борную кислоту из аптеки. Растворите 2 г на 10 л тёплой воды и опрыскайте растения, как только появятся бутоны (обычно в мае).

Бор:

стимулирует появление пыльцы,

укрепляет цветоносы,

помогает справиться с перепадами температуры.

Через неделю вы увидите первые дружные завязи!

Но не переусердствуйте

Бор в больших дозах — яд. Если листья начинают скручиваться или покрываются жёлтыми пятнами, срочно прекратите обработки и обильно пролейте растения водой, чтобы снизить концентрацию.

Профилактику можно проводить раз в три недели до середины июня.

Плюс кальций — минус гниль

Чтобы плоды не подгнивали, дайте баклажанам настой яичной скорлупы. На 1 литр воды — 100 г скорлупы, настаивать неделю, затем процедить и поливать под корень.

А что насчёт удобрений?

Свежий навоз — табу. Он даёт слишком много азота, отчего ботва прёт, а плодов нет.

Вместо этого — компост + зола. И питание, и защита от болезней.

Сквозняк — коварный враг

Если баклажаны растут в открытом грунте, укройте их от ветра. Щиты из поликарбоната или плёнки помогут сохранить завязи и избежать стрессов.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

