Не навоз, а компост и бор: правила ухода, чтобы баклажаны плодоносили

Вы поливаете, рыхлите, подвязываете, а баклажаны упрямо не дают завязей? Скорее всего, дело не в погоде и не в поливе. Главный подозреваемый — дефицит бора, микроэлемента, без которого эта культура просто не хочет плодоносить.
Баклажаны вытягивают бор из почвы активнее других овощей. Без него:
Цветки осыпаются даже до раскрытия,
Плоды деформируются,
Растение ослабевает и теряет способность к нормальному цветению.
Всё просто: возьмите борную кислоту из аптеки. Растворите 2 г на 10 л тёплой воды и опрыскайте растения, как только появятся бутоны (обычно в мае).
Бор:
стимулирует появление пыльцы,
укрепляет цветоносы,
помогает справиться с перепадами температуры.
Через неделю вы увидите первые дружные завязи!
Бор в больших дозах — яд. Если листья начинают скручиваться или покрываются жёлтыми пятнами, срочно прекратите обработки и обильно пролейте растения водой, чтобы снизить концентрацию.
Профилактику можно проводить раз в три недели до середины июня.
Чтобы плоды не подгнивали, дайте баклажанам настой яичной скорлупы. На 1 литр воды — 100 г скорлупы, настаивать неделю, затем процедить и поливать под корень.
Свежий навоз — табу. Он даёт слишком много азота, отчего ботва прёт, а плодов нет.
Вместо этого — компост + зола. И питание, и защита от болезней.
Если баклажаны растут в открытом грунте, укройте их от ветра. Щиты из поликарбоната или плёнки помогут сохранить завязи и избежать стрессов.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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