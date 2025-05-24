Мох задушил грядки? Есть простой способ вернуть порядок и не навредить растениям

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мох на участке — тот самый "ковёр", который портит вид и мешает культурным растениям расти как следует. Но не спешите хвататься за химикаты. Есть способы, которые справятся с этой проблемой мягко и эффективно.

Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мох

Проверьте дренаж

Мох любит влагу. Если почва постоянно сырая, пора рыхлить её с добавлением песка, опилок или вермикулита. Это не только уберёт лишнюю влагу, но и сделает среду непригодной для мха.

Дайте больше солнца

Участок в тени — идеальная зона для мха. Перенос грядок на солнечные участки или обрезка веток, дающих тень, помогут быстрее подсушить землю и остановить распространение.

Измерьте кислотность

Мху нравится кислая среда. Если pH ниже нормы, стоит внести известь. Это не только уберёт мох, но и сделает почву более подходящей для большинства культур.

Удалите руками

Да, иногда всё просто: вычесываем граблями или даже собираем вручную. Затем — известкование или мульча, чтобы он не вернулся.

Замульчируйте грядки

Мульча — ваша защита. Солома, кора или даже газеты не дадут свету пробиться к спорам мха, а влага будет держаться там, где нужно.

Используйте домашние средства

Уксус + вода — антисептик, но наносите аккуратно.

Сода + вода — создаёт щелочную среду, губительную для мха.

Укрепляйте посадки

Мощные растения сами вытеснят мох. Регулярная подкормка и рыхление дадут культурам силу расти, не оставляя мху шанса.

Следите за режимом полива

Избыток воды — основная причина появления мха. Поливайте по мере высыхания почвы, особенно если лето дождливое.

Комбинируйте приёмы

Идеальный сценарий: удаление мха вручную → известкование → мульчирование. Такой подход надолго избавит от проблемы.

Системность — ваш союзник

Мох не любит регулярность. Осматривайте участок, не забывайте про рыхление и баланс — и зелёный налёт останется в прошлом.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов). ей.

