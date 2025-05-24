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Маленький клещ — большие проблемы: вот как не дать вредителю погубить кусты

Садоводство

Почковый клещ — это не просто "мелкая пакость" на листьях. Это враг, который год за годом портит урожай смородины, если не начать действовать. Он проникает в почки, деформирует их, лишает кусты жизненных сил и плодов. Но хорошая новость: есть способы, которые действительно работают.

Смородина
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смородина

Обработка кипятком: простое, но эффективное решение

Один из самых доступных и при этом действенных способов борьбы — весенняя обработка кустов кипятком. Вода температурой около 80 °C заливается из лейки прямо на спящие ветви, пока почки ещё не распустились. Это уничтожает клещей, зимующих в почках, и не вредит самому растению. Главное — не опаздать: обработка нужна до начала вегетации.

Химия в помощь: когда без неё не обойтись

Если вредителя уже много или есть риск массового заражения, стоит использовать акарициды. Подойдут "Актеллик", "Фуфанон", "Карате", а также усиленная версия — "Фитоверм Форте". Обработка проводится в сухую безветренную погоду, строго по инструкции. После цветения лучше не опаздывать — момент уязвимости вредителя короткий.

Народные средства: не панацея, но…

Для профилактики и отпугивания клеща помогают и домашние рецепты. Настой чеснока (200 г на 10 л воды, сутки настаивания) — классика. Можно также использовать настой луковой шелухи. Такие средства не уничтожат вредителя полностью, но помогут снизить его активность.

Осенняя зачистка: не забывайте про гигиену

После сбора урожая не оставляйте на кустах вздутые почки. Их нужно вырезать и сжечь — именно в них зимуют вредители. Также осенью стоит перекопать землю под кустами — это поможет уничтожить тех, кто прячется в почве до весны.

Устойчивость и профилактика — главные союзники

  • Выбирайте устойчивые сорта смородины.

  • Регулярно обрезайте загущённые ветви.

  • Следите за состоянием почек: раздутые и деформированные — тревожный сигнал.

  • Не забывайте о сезонной профилактике — это сбережёт не только урожай, но и нервы.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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