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Необычная вишня, которую можно посадить даже в маленьком саду — и собирать ягоды ведрами

2:24
Садоводство

Если вы хотите добавить в сад что-то красивое, урожайное и при этом неприхотливое — присмотритесь к войлочной вишне. Её ещё называют китайской, и не зря: этот кустарник уже давно покорил дачников своим внешним видом, устойчивостью и, конечно, вкусными ягодами.

Вишня китайская
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня китайская

Что за вишня такая

Войлочная вишня — это кустарник с пушистыми побегами и листьями, из-за чего растение и получило своё "мягкое" название. Несмотря на родство с вишней по названию, на деле она ближе к роду сливы и отличается от обычной садовой вишни.

Кусты компактные, не выше 1,5-2 метров, поэтому отлично подойдут даже для небольшого участка. Цветёт в мае, усыпана нежными розовыми или белыми цветками — смотрится очень эффектно. Плоды созревают летом, бывают от розовых до насыщенно-вишнёвых, чаще всего — сладко-кислые.

Популярные сорта

Среди самых известных сортов — "Алиса", "Натали", "Утро", "Лето" и "Сказка". Они различаются по срокам созревания, вкусу и цвету ягод, но все дают стабильные урожаи и устойчивы к морозам. Сорт "Макунаса", например, славится особенно крупными и тёмными ягодами.

Как сажать и ухаживать

Чтобы войлочная вишня прижилась и радовала урожаем, ей нужно подобрать солнечное место с лёгкой, рыхлой почвой — подойдут супесь или суглинок. Стоит избегать низин и участков с застоем воды.

При посадке важно помнить: куст нуждается в перекрёстном опылении. Это значит, что рядом нужно высаживать минимум два разных сорта. Уход за вишней простой — полив, особенно в жару, обрезка весной и лёгкая подкормка. Особое внимание стоит уделить прореживанию кроны: если запустить, куст начнёт загущаться и хуже плодоносить.

Плюсы и минусы

Плюсов у культуры много: декоративность, высокая урожайность, морозоустойчивость, компактный размер. К тому же она практически не боится возвратных заморозков.

Из минусов — склонность к загущению и уязвимость к некоторым грибковым заболеваниям. Но регулярная обрезка и профилактическая обработка быстро решают эту проблему.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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