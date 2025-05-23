Это растение приятно пахнет, красиво смотрится и отпугивает насекомых

Лето — это вечерние посиделки на веранде, лёгкий ветерок и, увы, облако комаров, которые умеют испортить даже самый идиллический вечер. Но есть простое решение, которое пахнет вкусно и работает лучше магазинных спреев. Всё, что нужно — посадить одно растение.
Цитронелла (Cymbopogon) — многолетнее растение с ярко выраженным лимонным ароматом. Его терпкий запах буквально отпугивает комаров. Именно его добавляют в натуральные репелленты и свечи от насекомых, а ещё - в масла для ароматерапии.
Эта трава не только защитит вас от укусов, но и наполнит сад освежающим ароматом. Бонус: цитронелла обладает антисептическими свойствами и помогает при болях в мышцах.
С ней легко поладить даже новичку:
предпочитает солнце и хорошо дренированную почву
любит регулярный, но умеренный полив
отлично растёт как в грунте, так и в горшке — можно поставить хоть на балкон
Чтобы усилить эффект, посадите рядом:
Лаванду — её аромат комары не переносят
Мяту — ментол действует на насекомых как стоп-сигнал
Базилик — сочетает пользу на кухне и защиту на участке
Герань — красивая и отпугивающая одновременно
Такой зелёный коктейль создаст натуральный барьер и сделает сад не только безопасным, но и уютным.
Цимбопо́гон (лат. Cymbopogon) — род растений семейства злаки, состоящий примерно из 55 видов, изначально произраставших в тёплых и тропических регионах Старого Света.
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