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Это растение приятно пахнет, красиво смотрится и отпугивает насекомых

1:30
Садоводство

Лето — это вечерние посиделки на веранде, лёгкий ветерок и, увы, облако комаров, которые умеют испортить даже самый идиллический вечер. Но есть простое решение, которое пахнет вкусно и работает лучше магазинных спреев. Всё, что нужно — посадить одно растение.

Цитронелла
Фото: Own work by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цитронелла

Цитронелла — не просто трава

Цитронелла (Cymbopogon) — многолетнее растение с ярко выраженным лимонным ароматом. Его терпкий запах буквально отпугивает комаров. Именно его добавляют в натуральные репелленты и свечи от насекомых, а ещё - в масла для ароматерапии.

Эта трава не только защитит вас от укусов, но и наполнит сад освежающим ароматом. Бонус: цитронелла обладает антисептическими свойствами и помогает при болях в мышцах.

Как выращивать цитронеллу

С ней легко поладить даже новичку:

  • предпочитает солнце и хорошо дренированную почву

  • любит регулярный, но умеренный полив

  • отлично растёт как в грунте, так и в горшке — можно поставить хоть на балкон

Ещё больше защиты

Чтобы усилить эффект, посадите рядом:

  • Лаванду — её аромат комары не переносят

  • Мяту — ментол действует на насекомых как стоп-сигнал

  • Базилик — сочетает пользу на кухне и защиту на участке

  • Герань — красивая и отпугивающая одновременно

Такой зелёный коктейль создаст натуральный барьер и сделает сад не только безопасным, но и уютным.

Уточнения

Цимбопо́гон (лат. Cymbopogon) — род растений семейства злаки, состоящий примерно из 55 видов, изначально произраставших в тёплых и тропических регионах Старого Света. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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