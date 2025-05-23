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Дерево из эпохи динозавров дало плоды в обычном британском саду

1:49
Садоводство

Когда Памела и Алистер Томпсоны посадили саженец редкого дерева в своём саду в Вустершире, они и представить не могли, что станут частью настоящего научного чуда. Теперь их участок — не просто клочок земли, а место, где ожило прошлое планеты.

Фруктовый сад
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фруктовый сад

Возвращение из глубин времени

Речь идёт о вольлемии благородной (Wollemia nobilis) — дереве, возраст которого насчитывает более 90 миллионов лет. До 1994 года его считали вымершим, пока несколько экземпляров случайно не обнаружили в австралийском ущелье. Тогда находку назвали "ботаническим аналогом динозавра".

15 лет ожидания — и первый плод

Супруги приобрели саженец в 2010 году всего за £70. За эти годы дерево выросло более чем на 4 метра. Весной 2025 года оно впервые дало и мужские, и женские шишки — а это значит, что теперь возможно естественное размножение, а не только клонирование, как раньше.

Больше, чем просто садовое чудо

Это первый зафиксированный случай, когда вольлемия дала плоды в частном владении, а не в лабораторных условиях. Это может стать ключом к расширению генофонда и увеличению популяции одного из самых редких растений на Земле.

"Мы с нетерпением ждём, когда соберём первые семена, и надеемся, что сможем вырастить из них новые деревья", — рассказала Памела.

Сад открывается для всех

Чтобы поделиться этим событием, Томпсоны планируют открыть свой сад для посетителей 4 мая в рамках Национальной садовой программы. Люди смогут увидеть дерево, которое росло на планете ещё до того, как появились люди.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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