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Хитрость, которая превращает лимонное дерево в машину по производству фруктов

1:56
Садоводство

Лимонное дерево может годами расти, пышнеть листвой и упрямо не давать плодов. Знакомо? На самом деле, дело может быть вовсе не в климате и не в горшке, а в нехватке одного мощного толчка. И он куда проще (и дешевле), чем кажется.

Лимонное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимонное дерево

Почему лимон "молчит"

Лимонные деревья чувствительны к условиям: им нужно много света, правильный полив, регулярная обрезка. Но даже идеальные условия не гарантируют урожая, если почва истощена. Цветение и плодоношение — это всегда стресс для растения, и без нужной подпитки оно просто "не решается" тратить силы.

Волшебная смесь из кухни

Всё, что нужно для стимулирования цветения и завязи плодов, — банановая кожура и кофейная гуща. Не как перекус, а как удобрение.

В чём секрет:

  • Калий и фосфор из банановой кожуры — отвечают за бутоны и формирование плодов.

  • Азот из кофейной гущи — поддерживает рост зелёной массы и корневой системы.

Вместе они работают как натуральная питательная "бомба", стимулирующая лимон "проснуться" и начать плодоносить.

Как приготовить удобрение

  1. Возьмите 2-3 банановые кожуры и остатки кофе (можно из кофеварки).

  2. Нарежьте кожуру мелко и смешайте с гущей до состояния плотной пасты.

  3. Закопайте смесь на глубину 10-15 см в земле вокруг ствола.

Важно: делать это лучше весной или в начале лета — в период активного роста.

Что даст этот трюк

  • Запускает цветение и завязь плодов

  • Укрепляет корни и улучшает усвоение влаги

  • Делает дерево более устойчивым к вредителям

  • Предотвращает пожелтение листьев

  • Делает плоды крупнее и ароматнее

А главное — всё это без химии, без затрат и с отличным результатом уже через пару недель.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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