Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда жара наступает в Луизиане, сорняки начинают вести себя как на карнавале — вылезают отовсюду: из щелей в асфальте, между плитками, вдоль бордюров. И каждый владелец двора мечтает о способе избавиться от этой зелёной наглости раз и навсегда.

Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сорняки

Хорошая новость — такой способ есть. И плохая (или отличная?) — он настолько простой, что вы скорее всего просто не додумались до него раньше.

Почему обычные химикаты — не выход

Промышленные средства против сорняков действительно работают, но нередко оставляют за собой целый список побочных эффектов: от опасности для домашних животных и детей до вреда для почвы и воды. Всё больше людей в Луизиане ищут более мягкие, но не менее эффективные решения — особенно когда дело касается участков рядом с домом.

Простое средство из кладовки

То, о чём идёт речь — это самодельный спрей от сорняков, сделанный из того, что есть на каждой кухне. Что-то, что вы используете почти каждый день, но не связываете с борьбой за чистоту на подъездной дорожке.

Хотите подсказку? Это не яд, а приправа.

Преимущества "домашнего" подхода

Безопасность. Такой спрей не навредит ни детям, ни животным.

Экономия. Не нужно покупать дорогие гербициды.

Универсальность. Работает не только на сорняках, но и на клевере и траве, пробивающейся в самых неподходящих местах.

В Луизиане говорят: если сорняк упрям, будь упрямее. Этот способ оказался настолько простым и эффективным, что остаётся только удивляться: "Почему я не догадался об этом раньше?"

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

