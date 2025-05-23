Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт

Когда жара наступает в Луизиане, сорняки начинают вести себя как на карнавале — вылезают отовсюду: из щелей в асфальте, между плитками, вдоль бордюров. И каждый владелец двора мечтает о способе избавиться от этой зелёной наглости раз и навсегда.
Хорошая новость — такой способ есть. И плохая (или отличная?) — он настолько простой, что вы скорее всего просто не додумались до него раньше.
Промышленные средства против сорняков действительно работают, но нередко оставляют за собой целый список побочных эффектов: от опасности для домашних животных и детей до вреда для почвы и воды. Всё больше людей в Луизиане ищут более мягкие, но не менее эффективные решения — особенно когда дело касается участков рядом с домом.
То, о чём идёт речь — это самодельный спрей от сорняков, сделанный из того, что есть на каждой кухне. Что-то, что вы используете почти каждый день, но не связываете с борьбой за чистоту на подъездной дорожке.
Хотите подсказку? Это не яд, а приправа.
Безопасность. Такой спрей не навредит ни детям, ни животным.
Экономия. Не нужно покупать дорогие гербициды.
Универсальность. Работает не только на сорняках, но и на клевере и траве, пробивающейся в самых неподходящих местах.
В Луизиане говорят: если сорняк упрям, будь упрямее. Этот способ оказался настолько простым и эффективным, что остаётся только удивляться: "Почему я не догадался об этом раньше?"
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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