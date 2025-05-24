Обрезка томатов, которая спасает урожай: как пасынки мешают плодам расти

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите получить богатый урожай томатов, без правильной обрезки не обойтись — особенно если вы выращиваете высокорослые сорта. Да, те самые, которые норовят превратиться в запутанные джунгли и перестают плодоносить.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина собирает томаты

Но не все томаты требуют ножниц. Разбираемся, кому — обрезка, кому — свобода, и как сделать всё правильно.

Какие томаты нужно обрезать

Высокорослые томаты, также называемые индетерминантными или "кордонными", нуждаются в регулярной обрезке. Они формируют множество боковых побегов, которые отнимают у растения силы и мешают плодам дозревать.

Кустовые (детерминантные) томаты обрезать не нужно — они растут компактно и сами формируют нужное количество побегов.

Зачем вообще обрезать

Обрезка помогает направить энергию растения не на зелень, а на завязывание и рост плодов. Кроме того:

Томаты становятся крупнее и вкуснее.

Листья не затеняют гроздья, и солнце лучше "работает".

Улучшается вентиляция куста — меньше шансов заработать фитофтору и другие грибки.

Когда и как обрезать

Начинайте пасынкование, как только увидите боковые побеги. Они появляются в пазухах листьев — мелкие "детки" между стеблем и листом. Удаляйте их вручную, пока они мягкие. Делайте это каждую неделю, пока идёт активный рост.

Что понадобится:

Острые ножницы или секатор (если пасынки уже выросли).

Салфетки с антисептиком — протирайте инструмент между кустами, чтобы не переносить заразу.

Советы:

Сильно не тяните и не ломайте — можно повредить основной стебель.

Ведро или коробка для пасынков — не бросайте их под кустами, это может привлечь вредителей.

Что делать в конце сезона

Когда растение дойдёт до верхушки опоры или даст нужное количество кистей (4 на улице, 6-7 в теплице) — прищипните верхушку. Так оно перестанет тратить силы на новые плоды, которые всё равно не успеют вызреть.

Также убирайте пожелтевшие и нижние листья — они уже не нужны и могут стать источником болезней.

Чего делать нельзя

Не обрезайте томаты в дождь или по росе — влага переносит споры болезней.

Не оставляйте толстую листву без света — в тени плоды зреют хуже.

Не путайте сорта — кустовым томатам обрезка только навредит.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

