Обрезка томатов, которая спасает урожай: как пасынки мешают плодам расти

Если вы хотите получить богатый урожай томатов, без правильной обрезки не обойтись — особенно если вы выращиваете высокорослые сорта. Да, те самые, которые норовят превратиться в запутанные джунгли и перестают плодоносить.
Но не все томаты требуют ножниц. Разбираемся, кому — обрезка, кому — свобода, и как сделать всё правильно.
Высокорослые томаты, также называемые индетерминантными или "кордонными", нуждаются в регулярной обрезке. Они формируют множество боковых побегов, которые отнимают у растения силы и мешают плодам дозревать.
Кустовые (детерминантные) томаты обрезать не нужно — они растут компактно и сами формируют нужное количество побегов.
Обрезка помогает направить энергию растения не на зелень, а на завязывание и рост плодов. Кроме того:
Томаты становятся крупнее и вкуснее.
Листья не затеняют гроздья, и солнце лучше "работает".
Улучшается вентиляция куста — меньше шансов заработать фитофтору и другие грибки.
Начинайте пасынкование, как только увидите боковые побеги. Они появляются в пазухах листьев — мелкие "детки" между стеблем и листом. Удаляйте их вручную, пока они мягкие. Делайте это каждую неделю, пока идёт активный рост.
Что понадобится:
Острые ножницы или секатор (если пасынки уже выросли).
Салфетки с антисептиком — протирайте инструмент между кустами, чтобы не переносить заразу.
Советы:
Сильно не тяните и не ломайте — можно повредить основной стебель.
Ведро или коробка для пасынков — не бросайте их под кустами, это может привлечь вредителей.
Когда растение дойдёт до верхушки опоры или даст нужное количество кистей (4 на улице, 6-7 в теплице) — прищипните верхушку. Так оно перестанет тратить силы на новые плоды, которые всё равно не успеют вызреть.
Также убирайте пожелтевшие и нижние листья — они уже не нужны и могут стать источником болезней.
Не обрезайте томаты в дождь или по росе — влага переносит споры болезней.
Не оставляйте толстую листву без света — в тени плоды зреют хуже.
Не путайте сорта — кустовым томатам обрезка только навредит.
Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
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