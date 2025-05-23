Плоды как с картинки: где посадить грушу, чтобы не возиться с ней

Грушевое дерево может стать украшением участка и настоящей фабрикой вкусных плодов — если посадить его правильно. Ошибка в выборе места способна обернуться неурожаем, болезнями и пустыми ветками. А вот хитрый трюк опытных дачников позволяет груше плодоносить щедро и стабильно. Главное — знать, куда её посадить.
Запомните: идеальное место для груши — у южной стены или забора. Так дерево получает максимум солнца, но при этом защищено от холодного ветра и весенних заморозков. Особенно важно это для цветущей ранней весной кроны — даже лёгкий мороз может погубить будущий урожай.
Почва тоже имеет значение: она должна быть влажной, рыхлой и с хорошим дренажом, кислотность — около pH 6,5. Груши не выносят застоя воды — корни просто загниют.
Чтобы груша не просто росла, а давалась урожаем, рядом должно быть второе дерево для перекрестного опыления. Сажайте минимум два разных сорта из одной группы — это залог урожая, особенно у сортов, зависящих от опылителей.
Саженцы с открытыми корнями высаживают с ноября по март — когда дерево в состоянии покоя.
Горшечные можно сажать в любой сезон.
Выкапывайте квадратную яму, равномерно распределяйте корни и обязательно насыпайте в лунку перепревший навоз. Идеально — смешать его с компостом или золой: это даст питательную подушку на старте.
Весной мульчируйте приствольный круг и следите за поливом в засуху.
Летом - удаляйте лишние побеги, чтобы воздух свободно циркулировал, а плоды зрели в тепле и свете.
Зимой - обрезайте дерево, удаляя больные и сухие ветви.
Важно: при угрозе заморозков прикрывайте цветущие деревья агроволокном — это убережёт будущие плоды от гибели.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.