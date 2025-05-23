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Плоды как с картинки: где посадить грушу, чтобы не возиться с ней

2:07
Садоводство

Грушевое дерево может стать украшением участка и настоящей фабрикой вкусных плодов — если посадить его правильно. Ошибка в выборе места способна обернуться неурожаем, болезнями и пустыми ветками. А вот хитрый трюк опытных дачников позволяет груше плодоносить щедро и стабильно. Главное — знать, куда её посадить.

Груша
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груша

Лучшее место — юг, но не открытое поле

Запомните: идеальное место для груши — у южной стены или забора. Так дерево получает максимум солнца, но при этом защищено от холодного ветра и весенних заморозков. Особенно важно это для цветущей ранней весной кроны — даже лёгкий мороз может погубить будущий урожай.

Почва тоже имеет значение: она должна быть влажной, рыхлой и с хорошим дренажом, кислотность — около pH 6,5. Груши не выносят застоя воды — корни просто загниют.

Одинокая груша — не плодоносит

Чтобы груша не просто росла, а давалась урожаем, рядом должно быть второе дерево для перекрестного опыления. Сажайте минимум два разных сорта из одной группы — это залог урожая, особенно у сортов, зависящих от опылителей.

Как правильно сажать

  • Саженцы с открытыми корнями высаживают с ноября по март — когда дерево в состоянии покоя.

  • Горшечные можно сажать в любой сезон.

Выкапывайте квадратную яму, равномерно распределяйте корни и обязательно насыпайте в лунку перепревший навоз. Идеально — смешать его с компостом или золой: это даст питательную подушку на старте.

Уход без заморочек

  • Весной мульчируйте приствольный круг и следите за поливом в засуху.

  • Летом - удаляйте лишние побеги, чтобы воздух свободно циркулировал, а плоды зрели в тепле и свете.

  • Зимой - обрезайте дерево, удаляя больные и сухие ветви.

Важно: при угрозе заморозков прикрывайте цветущие деревья агроволокном — это убережёт будущие плоды от гибели.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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Плоды как с картинки: где посадить грушу, чтобы не возиться с ней
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