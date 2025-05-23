Мешок с куста: что кладут в лунку те, у кого картошка крупнее кулака

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обычные огородники кладут в лунку навоз. Опытные — бросают туда нечто неожиданное. А потом собирают с куста по ведру крупной, чистой и плотной картошки. В чём же секрет?

Фото: flickr.com by GiantVermin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картофель

Не навозом единым

Даже перепревший навоз не всегда даёт "картофель мечты". Секретный ингредиент — пшеничные отруби. Да-да, тот самый корм, что дают курочкам и кроликам. Это не просто "зерновая пыль": отруби содержат калий, кальций, железо, магний и витамины группы В — то, что нужно корнеплодам для роста.

Как применять

Берите прессованные отруби (в гранулах), замачивайте их на ночь: 1 ведро отрубей на 3 ведра воды. Получается ароматная жижа. В каждую лунку — по 300 г этой массы, сверху — картофель, и закапывайте.

С 20 кустов легко получить 20 ведер — и это без капли химии.

"Только опытные огородники кладут в лунку несколько горстей отрубей — и не знают бед с урожаем", — уверяют те, кто уже опробовал метод.

Предупреждение

Если в огороде водятся земляные крысы, лучше отказаться от отрубей — вредители устроят пир. В этом случае есть и другие рабочие варианты.

Что ещё можно положить в лунку

Зола — 100 г в лунку + обваляйте в ней клубни. Натуральная и эффективная подкормка.

Перегной — не меньше года выдержки, по 200 г в лунку. Лучше всего работает в смеси с золой.

Костная мука — по 70 г.

Мочевина (30 г на 10 л воды) — по 1 литру раствора в каждую лунку.

Нитроаммофоска — 1 чайная ложка.

Главное — не переборщите. И не используйте свежий навоз — он может погубить урожай.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

