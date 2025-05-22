Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квентин Тарантино назвал свою любимую трилогию в кинематографе
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно мыть посуду на самом деле
Как сахар спасает ваш мозг: откровения учёных из Стэнфорда
Футбольная революция на горизонте: Краснодар может стать новым чемпионом России — прогноз экс-защитника ЦСКА
Кислая клубника — не случайность: ошибки, которые портят урожай
Щёточка решает всё: как правильно выбрать тушь и не пожалеть о покупке
Летний гиацинт, который цветёт до месяца и не боится жары: посадите его весной
Спасти мотоимперию: кто неожиданно вытащил KTM с краю пропасти
Эти популярные продукты связаны с опасными химикатами — вот чем их заменить

Тайны успешного выращивания шампиньонов: избегаем распространённых ошибок

3:24
Садоводство » Советы

Вы решили заняться выращиванием шампиньонов, соблюдали все инструкции и правила, но в итоге не получили ожидаемого результата. Разочарование может быть великим, особенно когда казалось, что вы все сделали правильно. 

Шампионьоны
Фото: flickr.com by Rictor Norton & David Allen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шампионьоны

Качество субстрата

Одной из основных причин неудачи в выращивании шампиньонов является низкое качество субстрата. Грибы растут на питательной среде, и если она была неправильно подготовлена или содержала недостаточно питательных веществ, это может привести к отсутствию урожая. Используйте только свежие ингредиенты, такие как солома, измельчённые древесные опилки или компост, которые хорошо зарекомендовали себя для культивирования грибов.

Неверная температура и влажность

Шампиньоны предпочитают определённый диапазон температур и уровень влажности для успешного роста. Обычно температура должна варьироваться от 16°C до 24°C, а влажность — около 80-90%. Если в помещении было слишком жарко или слишком холодно, рост грибов мог остановиться. Также важно поддерживать постоянный уровень влажности, поскольку слишком сухой воздух может привести к высыханию грибниц.

Плохая вентиляция

Недостаточная вентиляция может стать причиной отсутствия роста шампиньонов. Грибы выделяют углекислый газ, и при его накоплении в воздухе начинается процесс, который может негативно сказаться на функциях роста и развития. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха, чтобы удалить лишний углекислый газ и обеспечить приток свежего воздуха.

Контаминация

При выращивании грибов чистота является важным фактором. Появление бактерий, плесени или грибов на субстрате может полностью уничтожить ваш урожай. Если вы заметили странные пятна или запах на субстрате, это может быть признаком контаминации. Обеспечьте стерильность всех используемых материалов и инструментов, чтобы предотвратить это.

Ошибки при инокуляции

Неправильный метод инокуляции также может стать причиной того, что шампиньоны не выросли. Если грибница была неправильно размещена или распределена по субстрату, это может привести к неравномерному росту или его отсутствию. Убедитесь, что грибница хорошо покрывает субстрат и не оставляет пустых пространств.

Отсутствие света

Шампиньоны — это грибы, которые требуют света. Хотя они не нуждаются в прямом солнечном свете, при нехватке света они могут не развиваться должным образом. Используйте рассеянное освещение или искусственные источники света, чтобы поддерживать вычисляемый световой режим.

Выращивание шампиньонов — это искусство, которое требует внимания к деталям и терпения. Даже если вы соблюдали все основные правила, многие факторы могут повлиять на результат. Тщательно проверяйте качество субстрата, поддерживайте оптимальные условия роста, следите за чистотой и обеспечьте правильные методы инокуляции и освещения. Если что-то пошло не так, не отчаивайтесь — анализируя ошибку, вы сможете улучшить свои навыки и добиться успеха в следующем опыте!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Авто
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Домашние животные
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки Аудио 
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Один человек на всю жизнь: эти 4 породы собак никогда не будут любить никого, кроме вас
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров
Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров
Последние материалы
Летний гиацинт, который цветёт до месяца и не боится жары: посадите его весной
Спасти мотоимперию: кто неожиданно вытащил KTM с краю пропасти
Эти популярные продукты связаны с опасными химикатами — вот чем их заменить
Морозилка не враг: как превратить клубнику в летний десерт, а не в ледяную кашу
Пробиотики в каждом доме: вот три продукта, о которых вы даже не догадывались
Хватит бегать между рядами парковки: как запомнить, где оставил машину, навсегда
Скрытая жемчужина Капри: откройте для себя самый миниатюрный пляж Италии
Сверхкороткие импульсы и рекорды: чем ещё удивит лазер ZEUS из Мичигана
Собчак рассказала о самом громком скандале на Каннском фестивале
Тайны успешного выращивания шампиньонов: избегаем распространённых ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.