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Цветущий щавель: как использовать его цветы с пользой

3:42
Садоводство » Советы

Щавель — это одно из самых известных и популярных зелёных растений на огородах и в садах. Его нежные листья не только радуют глаз, но и находят широкое применение в кулинарии. Однако далеко не все знают, что щавель может также зацвести, и многие задаются вопросом: что делать с цветами, когда они появляются?

Щавель
Фото: inaturalist.org by Валерия Ковалева, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Щавель

Цветение щавеля: когда и как это происходит

Щавель начинает цвести обычно во второй год после посадки. Цветение происходит в мае и сопровождается появлением красивых фиолетовых цветков. Несмотря на то, что цветы щавеля порой выглядят очень привлекательно, они могут ослабить само растение. Начинается процесс древеснения, и это негативно сказывается не только на вкусе, но и на качестве урожая.

Чтобы избежать этого, важно следить за здоровьем вашего щавеля. Если не хотите, чтобы растение стало слабым и неприглядным, необходимо оказывать ему минимальный, но регулярный уход. 

Уход за щавелем в период цветения

Первое, что стоит сделать, когда щавель начинает цвести, — это обрезать цветы. Конечно, не стоит удалять все цветы сразу. Убедитесь, что оставили несколько штук, чтобы дать растению возможность продолжить размножаться естественным путем и обеспечить себя семенами на следующий год.

Регулярная обрезка также способствует образованию новых побегов, щавель становится гуще и зеленее. Когда вы стрясете цветы, это заставляет растение концентрироваться на развитии листьев, а не на цветении. 

Как использовать цветы щавеля в кулинарии

Цветы щавеля не только не пропадают зря, но и могут стать настоящим кулинарным деликатесом. Их можно добавлять в разные блюда, чтобы придать им оригинальный вкус. Цветы имеют яркий щавельный аромат и легкую остроту, поэтому стоит использовать их с осторожностью.

  1. Украшение салатов и закусок: цветы щавеля отлично смотрятся на тарелке и могут быть использованы для украшения различных блюд. Добавьте их в свежие овощные салаты или на закуски, чтобы не только подчеркнуть вкус, но и добавить ярких красок.
  2. Ароматная щавельная соль: если вы хотите использовать цветы в качестве приправа, попробуйте сделать ароматную щавельную соль. Смешайте один стакан цветков с двумя стаканами морской соли, измельчите их в ступке и используйте в качестве приправы для мяса или овощей.
  3. Кубики со вкусом щавеля: также можно попробовать заморозить цветы, подготовив кубики льда с щавелем. Налейте в формочки для льда воду с добавленными цветами и заморозьте. Эти кубики можно добавлять в супы или напитки.

Как сохранить здоровье щавеля

Чтобы щавель оставался здоровым и продолжал радовать вас своим урожаем, важно не забывать об основных правилах ухода. Обеспечьте растению достаточное количество света и поливайте его в особенно жаркие дни. Регулярная обрезка, как уже упоминалось, поможет сохранить крону растения густой и зеленой.

Цветущий щавель — это не только красиво, но и очень полезно! Не бойтесь экспериментировать — обрезайте лишние цветы и используйте их в кулинарии. Применяя наши советы, вы сможете сделать свои блюда более оригинальными, но при этом сохранить здоровье и активный рост вашего щавеля. Так что не упустите шанс добавить разнообразие в свою кухню с помощью этого универсального растения!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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