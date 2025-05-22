Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти AI-акции могут внезапно обвалиться — вот почему эксперты бьют тревогу
Плесень, твёрдость и время: как зрелые сыры помогают телу усваивать белок в два счёта
Зелёный допинг: что наливают в лейку опытные садоводы
Белая горячка не приходит внезапно — вот на что стоит обратить внимание
Цветущий щавель: как использовать его цветы с пользой
Загар без солнечных ванн: секрет бронзирующих капель, о которых все говорят в 2025 году
Лето в стиле кантри: 8 городков Алабамы, которые превзойдут ваши ожидания
Небесное тело размером с дом: опасность или просто шоу для тех, кто наблюдает
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Запускаем клубничный бизнес: как собрать семена и вырастить вкусную клубнику

3:55
Садоводство » Советы

Клубника — это не только вкусный и полезный плод, но и прекрасное растение для размножения. Если вы хотите вырастить собственную плантацию клубники, рассмотрите возможность сбора семян из ягоды. Этот метод требует небольших усилий, но способен подарить вам большое количество растений. 

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Почему стоит собирать семена клубники?

Сбор семян клубники имеет несколько преимуществ:

  1. Экономия: из одной ягоды можно получить множество семян, что существенно сокращает затраты на покупку рассады.
  2. Разнообразие сортов: вы можете экспериментировать с различными сортами и создавать свою уникальную плантацию.
  3. Удовольствие от процесса: процесс сбора и посева семян — это увлекательно и познавательно, особенно для детей и начинающих садоводов.

Как собрать семена из ягоды клубники?

1. Выберите спелые ягоды: 

  • Выбирайте только полностью созревшие, сочные и сладкие ягоды. В спелой клубнике содержится больше семян.

2. Подготовка ягод: 

  • Осторожно нарежьте ягоды пополам или на четвертинки, чтобы достать семена. Вы также можете использовать блендер для получения кашицы, но обязательно добавьте немного воды, чтобы легче было отделять семена.

3. Извлечение семян: 

  • Если вы использовали нож, аккуратно соберите семена с поверхности. Если сделали пюре, поставьте его на сито или марлю и промойте под струей воды, чтобы отделить семена от мякоти. Семена будут мелкими и легкими.

4. Сушка семян: 

  • После того как вы собрали семена, расстелите их на бумажном полотенце или салфетке в один слой, чтобы они высохли. Оставьте их в теплом и сухом месте на несколько дней.

5. Хранение семян: 

  • Как только семена высохнут, поместите их в бумажные пакетики или стеклянные банки с крышками. Обязательно подпишите контейнер с указанием сорта и даты сбора.

Посев семян клубники

1. Подготовьте грунт: 

  • Используйте легкий, рыхлый и питательный грунт для посева семян. Можно использовать специальную почвосмесь для рассады.

2. Посев семян: 

  • Посейте семена на поверхности грунта и слегка присыпьте почвой. Семена клубники требуют света для прорастания, поэтому не засыпайте их слишком сильно.

3. Полив: 

  • Аккуратно полейте посевы с помощью пульверизатора, чтобы не смыть семена. Убедитесь, что почва остается влажной, но не слишком сырой.

4. Создание тепличных условий: 

  • Накройте контейнер пленкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект. Это поможет сохранить влагу и повысить температуру, что стимулирует прорастание.

5. Уход за растениями: 

  • Когда появятся ростки, уберите пленку и переместите контейнер в освещенное место. Поддерживайте равномерную влажность и при необходимости подкармливайте удобрениями для рассады.

Пересадка и уход за рассадой

Когда рассада вырастет и образует 2-3 настоящих листочка, можно проводить пикировку. Пересадите молодые растения в отдельные горшочки, а затем, когда они окрепнут, высадите в открытый грунт на постоянное место.

Сбор семян клубники — это увлекательный и полезный процесс, который может привести к созданию вашей собственной плантации. Следуя простым шагам по сбору и посеву семян, вы сможете вырастить множество кустов клубники и наслаждаться их сладкими плодами не только в этом, но и в будущем сезоне. Не бойтесь экспериментировать и получать удовольствие от выращивания клубники своими руками!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Один человек на всю жизнь: эти 4 породы собак никогда не будут любить никого, кроме вас
Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Эти AI-акции могут внезапно обвалиться — вот почему эксперты бьют тревогу
Плесень, твёрдость и время: как зрелые сыры помогают телу усваивать белок в два счёта
Зелёный допинг: что наливают в лейку опытные садоводы
Белая горячка не приходит внезапно — вот на что стоит обратить внимание
Цветущий щавель: как использовать его цветы с пользой
Загар без солнечных ванн: секрет бронзирующих капель, о которых все говорят в 2025 году
Лето в стиле кантри: 8 городков Алабамы, которые превзойдут ваши ожидания
Небесное тело размером с дом: опасность или просто шоу для тех, кто наблюдает
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
23 мая: День черепахи, пленение Жанны Д'Арк и Сияние
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.