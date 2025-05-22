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Не пестициды, а лимон! Этот способ прогонит муравьев и защитит ваш сад

Садоводство

Если вы устали от муравьев, которые непросят приходить в ваш дом и сад, но не хотите использовать химические средства, есть удивительное натуральное решение. Всё, что вам нужно — лимонная цедра.

Муравей
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравей

Неожиданный герой в борьбе с муравьями

Муравьи, несмотря на свою безвредность, могут превратиться в настоящую угрозу для вашего сада или дома, разрушая растения и даже нарушая запасы пищи. И вот тут появляется гениальный способ, который стал настоящим хитом в интернете: избавиться от муравьев с помощью лимонной цедры.

Этот трюк, который недавно набрал популярность, позволяет не только отпугнуть муравьев, но и защитить растения, не прибегая к химическим веществам.

Как работает лимонная цедра

Секрет в том, что для создания эффективного средства не нужно ничего сверхъестественного. В интернете популяризировала этот способ Саадия, автор аккаунта De huerta, который имеет более 800 тысяч подписчиков. Она показала, как использовать гнилые лимоны или цитрусовые фрукты для борьбы с муравьями.

Суть метода заключается в том, что перезрелый лимон, на кожуре которого появилась мучнистая плесень, содержит грибок Penicillium digitatum. Этот грибок является естественным антагонистом того гриба, которым питаются муравьи. В результате, запах от гнилых лимонов отпугивает муравьев, заставляя их покинуть территорию, где они привыкли искать пищу.

Натуральный способ без химии

Самое важное в этом методе — отсутствие химических веществ. Лимонная плесень действует как естественный репеллент, не влияя на урожай и не нанося вреда окружающей среде. Это решение особенно понравится тем, кто стремится избегать использования пестицидов и химикатов в своем доме и саду.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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