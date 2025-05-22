Выглядит как куст, а работает как охранник — за что садоводы ценят барбарис

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если нужен яркий, выносливый и в меру колючий житель сада — берите барбарис. Он не боится засухи, радует глаз декоративной листвой, а ещё одаривает ягодами, которые не только съедобны, но и весьма полезны.

Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барбарис

Где сажать, чтобы не пожалеть

Барбарису по вкусу участки, щедро освещённые солнцем. Лёгкая полутень допустима, но ярких листьев в ней ждать не стоит — окраска поблекнет. А вот застой воды и тяжёлая глина — его злейшие враги. Чтобы не утопить корни, добавьте в посадочную яму песок или мелкий щебень.

Посадка: без лишней суеты

Идеальное время — весна или осень. Подготовьте яму глубиной около 50 см, выложите немного перегноя или компоста. Саженец перед высадкой стоит освежить: обрезать повреждённые корни и замочить их на пару часов.

Расстояние между кустами зависит от амбиций сорта: для миниатюрных — около полуметра, для крупных красавцев — не меньше полутора. После посадки землю уплотните, полейте и замульчируйте — это и влагу удержит, и сорняки прижмёт.

Полив и питание

Барбарис не капризен, но регулярный полив в засуху оценит. Весной ему нужен азот для роста, летом — калий и фосфор, чтобы не сдуло первыми заморозками. Удобрения вносят под корень, без фанатизма.

Подрезать — не значит навредить

Ранней весной смело удаляйте старые, сломанные и больные ветки. Декоративные сорта благодарно отзываются на формовочную обрезку — получится живой шар или пышная изгородь.

Болезни и вредители

Проблем с ними почти нет. Иногда досаждают тля или ржавчина. В этом случае поможет обрезка поврежденных ветвей и обработка подходящими средствами.

Уточнения

Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).

