Не спешите раздевать тую: эта весенняя ошибка превращает хвою в сухари

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как только сходит снег и воздух начинает пахнуть апрелем, хочется поскорее раскрыть укрытые на зиму растения. Но спешка здесь — не лучший союзник. Особенно если речь о туе, которая может пострадать от весеннего солнца даже больше, чем от морозов.

Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туи

Когда пора открывать тую

Снимать укрытие с туи стоит не по календарю, а по погоде. Первый сигнал — стабильно плюсовая температура днём и тающий снег. Обычно это происходит в марте или начале апреля, в зависимости от региона.

Но не стоит срывать укрытие в один момент. Начинать лучше с приоткрытия: немного освободить растение, дать ему "подышать", приучить к свету. Идеальное время для этого — пасмурный день или вечер. В яркое солнце хвоя, которая не успела адаптироваться, может получить ожоги.

Постепенность — залог здоровья

Полностью снимать укрытие можно лишь тогда, когда минует риск ночных заморозков. Если солнце слишком активно, и вы заметили пожелтение хвои, оставьте на кусте лёгкую затеняющую сетку. Это поможет защитить хвою от ожогов и предотвратить потерю влаги.

После снятия укрытия внимательно осмотрите растение. Если на хвое есть потемневшие или сухие участки — это последствия зимних стрессов. В этом случае полезно провести санитарную обрезку, удалив повреждённые ветви.

Подкормка и восстановление

Весной туя, как и человек после отпуска, нуждается в поддержке. Подкормите растение удобрением для хвойных — это поможет ему быстрее восстановиться, особенно если зима была суровой.

Снятие укрытия — не просто ритуал, а важная часть весеннего ухода. Дайте туе время прийти в себя, и летом она отблагодарит густой, ярко-зелёной кроной.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

