Слишком много добра — тоже беда: как лишняя забота губит урожай без шанса на спасение

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подкормка — дело тонкое. Удобрения действительно способны превратить хилое растение в гордость клумбы. Но как только рука перестаёт чувствовать меру — начинается беда. Избыток удобрений вредит не хуже их нехватки, а иногда и сильнее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain полив огорода

Почему "перекорм" — это опасно

Переусердствовали с подкормками? Ждите бед. Слишком щедро посыпали грядку — и вот уже не урожай, а ожоги на корнях, пожелтевшие листья, задержка в росте. А если повторять это регулярно, почва начнёт "уставать": накапливаются соли, ухудшается структура, погибают полезные микроорганизмы. Такой грунт становится беднее, а не богаче.

Органика — не значит "безопасно всегда"

Многие считают, что органические удобрения — это "всё можно". Но даже компост, перегной и зола требуют расчёта. Перебор с навозом — и кислота в почве поднимается, корни начинают страдать. Растения вроде бы накормлены, но при этом выглядят хуже.

Разным культурам — своё меню

На стадии роста зелёной массы растениям важен азот. Во время цветения — фосфор и калий. Но даже если попасть в нужную фазу, можно легко "залить" культуру. Особенно опасны частые подкормки "на глазок", без понимания, что уже есть в почве.

Как не превратить грядку в химию

Первый шаг — научиться читать инструкции на упаковке. Да, звучит банально. Но именно превышение дозировки в два, а то и в три раза — главная ошибка. Второй шаг — не спешить. Лучше чуть меньше, чем чуть больше. Идеально — сделать анализ почвы (сейчас есть и тесты для дачи), чтобы знать, чего на самом деле не хватает.

Что делать, если уже переборщили

Ошиблись? Бывает. Если корни ещё живы — промойте почву водой, чтобы смыть излишки удобрений. Удалите повреждённые листья. И, главное — дайте растению время. Иногда оно восстанавливается само, если не мешать дальше.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

