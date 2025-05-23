Он воняет, но работает: почему опытные садоводы держат свиной навоз как тайное оружие

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Словосочетание "свиной навоз" редко вызывает энтузиазм. Но давайте честно: при грамотной подготовке это одно из самых мощных органических удобрений, которое можно использовать на участке. Главное — знать, как с ним обращаться, иначе вреда будет больше, чем пользы.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Свинья

Почему свежий навоз — не лучшая идея

В свежем виде свиной навоз опасен: он слишком кислый, в нём много аммиака и даже патогенные микроорганизмы. Поливать грядки таким "добром" — всё равно что подкладывать мины под собственный урожай. А вот после компостирования — совсем другое дело.

Компостирование: превращаем агрессию в пользу

Чтобы навоз стал полезным, его нужно перепревать. Как? Сложите навоз в компостную кучу или ящик, чередуя его с соломой, опилками, листьями и другими растительными отходами. Главное — обеспечить доступ воздуха и регулярно всё перемешивать. В среднем, на превращение навоза в золото уходит от 3 до 6 месяцев.

Когда и как вносить

Готовый компост можно использовать весной или осенью — перед посадкой. Лучше всего распределить его по поверхности почвы и перекопать. На 1 квадратный метр вполне достаточно 3-5 кг. Для клумб и декоративных растений — и того меньше.

Навоз в жидком виде? Легко

Есть ещё вариант — жидкий настой. Всё просто: 1 часть навоза, 10 частей воды, несколько дней настаивания. Таким раствором можно поливать растения у корней (только не по листьям — ожог обеспечен). Отличное средство для "подкормки на бегу".

Важное уточнение про почву

Навоз — вещь кисленькая. Поэтому, если у вас и так кислая почва, сначала лучше внести известь или золу, чтобы выровнять баланс. И ни в коем случае не вносите навоз "с пылу с жару" — растения это не оценят, а корни могут погибнуть.

Для кого подойдёт

Особенно свиной навоз любит капуста, тыква, кабачки, огурцы — всё, что не прочь азотных вкусняшек. А вот на грядки с морковью и луком лучше не рисковать — они привередливее.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.

