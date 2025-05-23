Чеснок пошёл в атаку: эта настойка — не еда, а средство массового поражения тли

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычный чеснок — тот самый, из которого чаще делают соус или настойку от простуды — отлично работает и в саду. Но если запах отбивает желание общаться у соседей, представьте, что он делает с тлёй и клещами. Всё просто: чеснок содержит сернистые соединения, которые не по нраву ни насекомым, ни грибкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ чеснок

Как приготовить настой: всё проще, чем кажется

Чтобы создать защиту для ваших растений, не нужно покупать никакой химии. Достаточно взять 100 граммов чеснока — подойдут и зубчики, и зелёные стрелки. Измельчите их любым удобным способом, залейте литром воды и оставьте на сутки. За это время чеснок отдаст всё, что накопил в себе полезного и отпугивающего.

Процедите настой, чтобы избавиться от твердых частиц. Полученную жидкость обязательно разбавьте: на каждый литр настоя нужно добавить 10 литров чистой воды. Хотите усилить эффект? Добавьте немного хозяйственного мыла. Оно не только усилит прилипание, но и поможет настою дольше держаться на листьях.

Как правильно использовать

Обработку лучше всего проводить вечером или в пасмурный день, чтобы солнечные лучи не оставили ожоги на листьях. Не забудьте опрыскать нижнюю сторону — именно там любят прятаться вредители. Процедуру следует повторять примерно раз в неделю или после каждого дождя, потому что вода может смыть защитный слой.

Что даёт такой настой

Во-первых, это отличный способ защитить растения от тли, паутинного клеща, гусениц и других насекомых без химии. Во-вторых, чеснок помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями, например, с мучнистой росой. И, наконец, это безопасно: для человека, домашних животных и природы в целом.

Настой из чеснока — настоящая палочка-выручалочка для дачи. Он не требует вложений, быстро готовится и работает. А ещё пахнет так, что даже улитки разворачиваются обратно.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

