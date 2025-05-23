Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щелчок за щелчком — и вот уже ручник не держит: ошибки, которые делают все
Премия телеканала RU.TV показала, как работает телевидение: от идеи до эфира
Рок-н-ролл в образе Юлии Савичевой: что стоит за её неожиданным перевоплощением на премии?
Как 85% россиян лишают себя нормального отпуска: во всём виновата ипотека
Мишель Уильямс о любви к Хиту Леджеру: редкие воспоминания, которые согревают сердце
Альпийские тропы и абсолютная тишина: чем притягивает "итальянский Тибет"
Три модные ошибки, которые сделают вас на 10 лет старше — как выглядеть дивой даже после 50
Он победил рак и вернул форму в 50 лет: секрет простой тренировки от опытного тренера
Украшение, которое закапывали навсегда: в Иерусалиме нашли кольцо из эпохи Александра Македонского

Чеснок пошёл в атаку: эта настойка — не еда, а средство массового поражения тли

2:08
Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычный чеснок — тот самый, из которого чаще делают соус или настойку от простуды — отлично работает и в саду. Но если запах отбивает желание общаться у соседей, представьте, что он делает с тлёй и клещами. Всё просто: чеснок содержит сернистые соединения, которые не по нраву ни насекомым, ни грибкам.

чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чеснок

Как приготовить настой: всё проще, чем кажется

Чтобы создать защиту для ваших растений, не нужно покупать никакой химии. Достаточно взять 100 граммов чеснока — подойдут и зубчики, и зелёные стрелки. Измельчите их любым удобным способом, залейте литром воды и оставьте на сутки. За это время чеснок отдаст всё, что накопил в себе полезного и отпугивающего.

Процедите настой, чтобы избавиться от твердых частиц. Полученную жидкость обязательно разбавьте: на каждый литр настоя нужно добавить 10 литров чистой воды. Хотите усилить эффект? Добавьте немного хозяйственного мыла. Оно не только усилит прилипание, но и поможет настою дольше держаться на листьях.

Как правильно использовать

Обработку лучше всего проводить вечером или в пасмурный день, чтобы солнечные лучи не оставили ожоги на листьях. Не забудьте опрыскать нижнюю сторону — именно там любят прятаться вредители. Процедуру следует повторять примерно раз в неделю или после каждого дождя, потому что вода может смыть защитный слой.

Что даёт такой настой

Во-первых, это отличный способ защитить растения от тли, паутинного клеща, гусениц и других насекомых без химии. Во-вторых, чеснок помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями, например, с мучнистой росой. И, наконец, это безопасно: для человека, домашних животных и природы в целом.

Настой из чеснока — настоящая палочка-выручалочка для дачи. Он не требует вложений, быстро готовится и работает. А ещё пахнет так, что даже улитки разворачиваются обратно.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Сводка с фронта: в ВСУ уже воюют женщины заключённые, Киев предложил себя для НАТО Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Последние материалы
Рок-н-ролл в образе Юлии Савичевой: что стоит за её неожиданным перевоплощением на премии?
Как 85% россиян лишают себя нормального отпуска: во всём виновата ипотека
Мишель Уильямс о любви к Хиту Леджеру: редкие воспоминания, которые согревают сердце
Альпийские тропы и абсолютная тишина: чем притягивает "итальянский Тибет"
Он победил рак и вернул форму в 50 лет: секрет простой тренировки от опытного тренера
Украшение, которое закапывали навсегда: в Иерусалиме нашли кольцо из эпохи Александра Македонского
Три модные ошибки, которые сделают вас на 10 лет старше — как выглядеть дивой даже после 50
Он воняет, но работает: почему опытные садоводы держат свиной навоз как тайное оружие
Гриб с ароматом золота: в какой деревне растёт трюфель, за который гоняются шефы мира
Ноги подают сигнал бедствия: 5 странностей, которые легко принять за усталость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.