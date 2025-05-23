Зубной порошок против бедной земли: теперь и почва улыбается без стеснений

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если кто-то скажет, что зубной порошок годится только для полировки эмали — пусть попробует добавить его в почву. И потом посмотрим, у кого рассада зеленее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Да, звучит неожиданно, но в составе классического зубного порошка скрываются настоящие сокровища: кальций, магний, кремний — минералы, которые не только блестят на зубах, но и дают жизнь растениям.

Чем полезен зубной порошок для почвы

Обогащает истощённую землю ценными микроэлементами

Улучшает структуру почвы: делает её более рыхлой и воздухопроницаемой

Нейтрализует кислотность , если использовать порошок на основе мела

Экологичен: без химии, безопасно для пчёл, котов и совести

Как использовать

Для рассады и комнатных растений:

Добавить щепотку порошка в верхний слой грунта и полить. Повторять раз в 2-3 недели. В саду и огороде:

Смешать 1 ст. ложку порошка с 5 литрами воды и полить под корень. Не чаще 1 раза в месяц. Для компоста:

Порошок ускорит разложение и устранит запахи. Просто посыпать сверху слоёв органики.

А если смешать

Добавьте немного древесной золы или измельчённой яичной скорлупы — получится натуральный "коктейль для почвы", который даст фору магазинным удобрениям.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

