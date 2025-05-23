Зубной порошок против бедной земли: теперь и почва улыбается без стеснений

Если кто-то скажет, что зубной порошок годится только для полировки эмали — пусть попробует добавить его в почву. И потом посмотрим, у кого рассада зеленее.
Да, звучит неожиданно, но в составе классического зубного порошка скрываются настоящие сокровища: кальций, магний, кремний — минералы, которые не только блестят на зубах, но и дают жизнь растениям.
Обогащает истощённую землю ценными микроэлементами
Улучшает структуру почвы: делает её более рыхлой и воздухопроницаемой
Нейтрализует кислотность, если использовать порошок на основе мела
Экологичен: без химии, безопасно для пчёл, котов и совести
Для рассады и комнатных растений:
Добавить щепотку порошка в верхний слой грунта и полить. Повторять раз в 2-3 недели.
В саду и огороде:
Смешать 1 ст. ложку порошка с 5 литрами воды и полить под корень. Не чаще 1 раза в месяц.
Для компоста:
Порошок ускорит разложение и устранит запахи. Просто посыпать сверху слоёв органики.
Добавьте немного древесной золы или измельчённой яичной скорлупы — получится натуральный "коктейль для почвы", который даст фору магазинным удобрениям.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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