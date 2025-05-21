Как вырастить розмарин в своём саду: угодите себе и пчёлам

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Розмарин — универсальная трава, которая радует нас вечнозелёной листвой круглый год, ароматными листьями для кулинарии и нектароносными цветами для пчёл весной. Разместите розмарин вдоль дорожки, чтобы, проходя мимо, насладиться его ароматом.

Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Розмарин

Розмарин, родом из Средиземноморья, предпочитает солнечные, защищенные места с хорошо дренированной почвой. В тяжелых глинистых грунтах он может испытывать трудности, особенно в зимний период, когда земля становится более влажной. Розмарин можно выращивать в горшках, но следует учитывать, что этот многолетник может значительно вырасти и потребуется пересадка в свежий компост каждые несколько лет.

Выращивайте розмарин в хорошо дренированной земле на полном солнце. Молодые растения могут пострадать, если корни окажутся в переувлажненной почве зимой, поэтому разумно сначала растить розмарин в горшках в течение нескольких лет перед высадкой в сад. Проводите обрезку каждый год, чтобы предотвратить одревеснение растения, и мульчируйте осенью, используя лиственную плесень, хорошо перепревший компост или навоз.

Розмарин следует высаживать весной или осенью. Хотя он может пострадать от сочетания холода и избытка влаги. Важно выбрать хорошо дренированную почву в солнечном и защищенном месте. Если у вас тяжелая глинистая почва, добавьте много коры, песка или лиственной плесени для улучшения дренажа. В качестве альтернативы, вы можете выращивать розмарин в горшке.

Уход за розмарином не требует много усилий в течение года, достаточно лишь обрезки после цветения, чтобы предотвратить чрезмерное разрастание и одревеснение. Храните обрезки для размножения новых растений или используйте их для сушки и последующего приготовления блюд.

Розмарин хорошо растет в горшках в почвенном компосте без торфа. Чтобы улучшить дренаж, добавьте керамзит на дно горшков. Обильно поливайте розмарин в периоды засухи и подкармливайте универсальным удобрением в период вегетации. В холодные зимы укрывайте растения для защиты.

Собирайте розмарин, аккуратно отрывая маленькие веточки от основного стебля. Также можно использовать ножницы для срезания больших веток для запекания.

Так как розмарин — вечнозелёное растение, его можно получать свежим в течение всего года. Он хорошо сушится (на противне в сушилке), но не подлежит заморозке.