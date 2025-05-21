Летний рай для любителей клубники: подкормите правильно

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — одна из самых популярных ягодных культур, которую любят и взрослые, и дети. Она радует нас сладкими и сочными ягодами, а также является источником витаминов и полезных веществ. Однако для получения хорошего урожая необходимо правильно ухаживать за растением, включая регулярное удобрение.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Зачем нужно удобрение для клубники?

Клубника, как и любое другое растение, нуждается в питательных веществах для равномерного роста, развития и формирования плодов. Основные причины подкормки клубники:

Увеличение урожайности: правильное удобрение стимулирует плодоношение и повышает количество ягод.

Улучшение вкусовых качеств: обогащенное питание способствует сладости и аромату ягод.

Устойчивость к заболеваниям: крепкие растения менее подвержены атакам вредителей и болезням.

Когда подкармливать клубнику

Подкормку клубники лучше всего проводить в несколько этапов в течение всего вегетационного периода:

Весной (до цветения): в это время растения нуждаются в азоте, чтобы стимулировать рост листьев и побегов. Во время цветения: усиленная подкормка поможет сформировать больше ягод. После сбора урожая: подкормка во время покоя поможет подготовить растения к следующему сезону.

Как правильно подкормить клубнику

Теперь рассмотрим сам процесс подкормки клубники более подробно.

1. Весенне-осенняя подкормка:

Органические удобрения: компост или перепревший навоз. Разложите их вокруг куста на расстоянии 10-15 см от растения.

Минеральные удобрения: Нитрофоска или специальное удобрение для ягодных культур. Лучше разводить в воде согласно инструкции и поливать растения.

2. Подкормка во время цветения:

Кальций: он помогает предотвратить гниение, улучшая структуру ягод. Подходят такие удобрения, как доломитовая мука или гашеная известь.

Калий и фосфор: используйте суперфосфат и сульфат калия, разбавленные в воде. Это поможет увеличить количество цветков и улучшить вкус ягод.

3. После сбора урожая:

Калийные удобрения: помогут укрепить растения, подготовить их к зиме и улучшить накопление питательных веществ.

Органика: применяйте компост или перегной для восстановления почвы.

Дополнительные советы по уходу за клубникой

Регулярный полив: убедитесь, что клубника получает достаточное количество влаги, особенно во время плодоношения.

Мульчирование: используйте солому, сено или специальный материал для мульчирования, чтобы сохранить влагу в почве и защитить ягоды от загрязнения.

Своевременная обрезка: удаляйте старые и убитые побеги, чтобы дать место новым, что также способствует повышению урожайности.

Правильная подкормка клубники — это залог получения обильного урожая на протяжении всего лета. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете обеспечить своим растениям все необходимые питательные вещества, что приведет к большому количеству сладких и сочных ягод. Удачного вам урожая!