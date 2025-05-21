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Летний рай для любителей клубники: подкормите правильно

3:24
Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых популярных ягодных культур, которую любят и взрослые, и дети. Она радует нас сладкими и сочными ягодами, а также является источником витаминов и полезных веществ. Однако для получения хорошего урожая необходимо правильно ухаживать за растением, включая регулярное удобрение. 

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Зачем нужно удобрение для клубники?

Клубника, как и любое другое растение, нуждается в питательных веществах для равномерного роста, развития и формирования плодов. Основные причины подкормки клубники:

  • Увеличение урожайности: правильное удобрение стимулирует плодоношение и повышает количество ягод.
  • Улучшение вкусовых качеств: обогащенное питание способствует сладости и аромату ягод.
  • Устойчивость к заболеваниям: крепкие растения менее подвержены атакам вредителей и болезням.

Когда подкармливать клубнику

Подкормку клубники лучше всего проводить в несколько этапов в течение всего вегетационного периода:

  1. Весной (до цветения): в это время растения нуждаются в азоте, чтобы стимулировать рост листьев и побегов.
  2. Во время цветения: усиленная подкормка поможет сформировать больше ягод.
  3. После сбора урожая: подкормка во время покоя поможет подготовить растения к следующему сезону.

Как правильно подкормить клубнику

Теперь рассмотрим сам процесс подкормки клубники более подробно.

1. Весенне-осенняя подкормка:

  • Органические удобрения: компост или перепревший навоз. Разложите их вокруг куста на расстоянии 10-15 см от растения.
  • Минеральные удобрения: Нитрофоска или специальное удобрение для ягодных культур. Лучше разводить в воде согласно инструкции и поливать растения.

2. Подкормка во время цветения:

  • Кальций: он помогает предотвратить гниение, улучшая структуру ягод. Подходят такие удобрения, как доломитовая мука или гашеная известь.
  • Калий и фосфор: используйте суперфосфат и сульфат калия, разбавленные в воде. Это поможет увеличить количество цветков и улучшить вкус ягод.

3. После сбора урожая:

  • Калийные удобрения: помогут укрепить растения, подготовить их к зиме и улучшить накопление питательных веществ.
  • Органика: применяйте компост или перегной для восстановления почвы.

Дополнительные советы по уходу за клубникой

  • Регулярный полив: убедитесь, что клубника получает достаточное количество влаги, особенно во время плодоношения.
  • Мульчирование: используйте солому, сено или специальный материал для мульчирования, чтобы сохранить влагу в почве и защитить ягоды от загрязнения.
  • Своевременная обрезка: удаляйте старые и убитые побеги, чтобы дать место новым, что также способствует повышению урожайности.

Правильная подкормка клубники — это залог получения обильного урожая на протяжении всего лета. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете обеспечить своим растениям все необходимые питательные вещества, что приведет к большому количеству сладких и сочных ягод. Удачного вам урожая!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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