Простой трюк с горчицей, который удвоит урожай редиса

Редис обещает порадовать сочными корнеплодами уже через 20-25 дней, но на практике всё выходит куда печальнее: всходы слабые, рост вялый, урожай скромный. Знакомо?
Есть простой способ всё изменить — и он лежит на каждой кухне. Неожиданно, но работает: обычный горчичный порошок может буквально перезапустить развитие растений.
Всё дело в составе. Горчичный порошок богат серой, калием и фитонцидами. Он:
ускоряет рост корнеплодов;
разрыхляет тяжёлую почву;
отпугивает вредителей вроде крестоцветной блошки;
подавляет грибковые инфекции.
Добавьте всего ½ ч. л. горчицы на 1 м бороздки при посеве. Перемешайте с землёй — прямой контакт с семенами не нужен. Полейте аккуратно, чтобы не смыть полезные вещества.
Даже при правильной подготовке всходы могут расти слабо. Возможные причины:
загущенные посевы — оставляйте по 4-5 см между растениями;
недостаток света — редис любит солнце;
перепады температуры — затормаживают рост и делают вкус горьким.
А вот чтобы поддержать взрослые растения, разведите 1 ст. л. порошка в 5 л воды и полейте под корень. Такой настой защитит от слизней и обогатит землю.
На глинистых почвах она помогает рыхлить грунт и улучшает доступ кислорода. На песчаных — смешивайте её с компостом для удержания влаги.
Полезный приём — вторичное внесение через 3 недели после появления всходов, особенно у поздних сортов. Просто рассыпьте горчицу между рядами и слегка зарыхлите граблями.
Ещё один лайфхак: если смешать горчицу с молотым красным перцем (1:1), получится натуральная смесь против даже самых назойливых вредителей.
Не совмещайте горчицу с навозом — это провоцирует грибок.
Не опрыскивайте листья в жару — возможны ожоги.
Храните порошок в сухом месте, а если специя слежалась — просейте перед использованием.
А после сбора урожая не выбрасывайте остатки порошка — перекопайте его вместе с землёй. Это поможет подготовить почву к новым посадкам.
Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.
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