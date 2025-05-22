Простой трюк с горчицей, который удвоит урожай редиса

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Редис обещает порадовать сочными корнеплодами уже через 20-25 дней, но на практике всё выходит куда печальнее: всходы слабые, рост вялый, урожай скромный. Знакомо?

Фото: Freepik by zerbaijan_stockers Редис

Есть простой способ всё изменить — и он лежит на каждой кухне. Неожиданно, но работает: обычный горчичный порошок может буквально перезапустить развитие растений.

Почему горчица — не просто приправа

Всё дело в составе. Горчичный порошок богат серой, калием и фитонцидами. Он:

ускоряет рост корнеплодов;

разрыхляет тяжёлую почву;

отпугивает вредителей вроде крестоцветной блошки;

подавляет грибковые инфекции.

Добавьте всего ½ ч. л. горчицы на 1 м бороздки при посеве. Перемешайте с землёй — прямой контакт с семенами не нужен. Полейте аккуратно, чтобы не смыть полезные вещества.

Что делать, если редис "тормозит"

Даже при правильной подготовке всходы могут расти слабо. Возможные причины:

загущенные посевы — оставляйте по 4-5 см между растениями;

недостаток света — редис любит солнце;

перепады температуры — затормаживают рост и делают вкус горьким.

А вот чтобы поддержать взрослые растения, разведите 1 ст. л. порошка в 5 л воды и полейте под корень. Такой настой защитит от слизней и обогатит землю.

Горчица работает не в одиночку

На глинистых почвах она помогает рыхлить грунт и улучшает доступ кислорода. На песчаных — смешивайте её с компостом для удержания влаги.

Полезный приём — вторичное внесение через 3 недели после появления всходов, особенно у поздних сортов. Просто рассыпьте горчицу между рядами и слегка зарыхлите граблями.

Ещё один лайфхак: если смешать горчицу с молотым красным перцем (1:1), получится натуральная смесь против даже самых назойливых вредителей.

Не забывайте об осторожности

Не совмещайте горчицу с навозом — это провоцирует грибок.

Не опрыскивайте листья в жару — возможны ожоги.

Храните порошок в сухом месте, а если специя слежалась — просейте перед использованием.

А после сбора урожая не выбрасывайте остатки порошка — перекопайте его вместе с землёй. Это поможет подготовить почву к новым посадкам.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

