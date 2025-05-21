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Грядка с сюрпризом: как банальная морковь может погубить огород

1:55
Садоводство

На первый взгляд всё спокойно: ботва зелёная, корнеплоды формируются. Но под землёй могут затаиться личинки морковной мухи — невидимого врага, способного за считанные недели уничтожить урожай.

Морковь
Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Взрослая особь откладывает яйца у основания растения. Из них вылупляются мелкие черви, которые прогрызают ходы внутри корнеплодов. Морковь начинает гнить изнутри. Снаружи всё выглядит почти нормально — только чуть подвявшая ботва, на которую никто не обращает внимания.

Масштаб угрозы

Огородники часто замечают проблему слишком поздно: морковь уже испорчена и не годится ни для еды, ни для хранения. А если рядом растут пастернак или сельдерей — муха переберётся и туда.

Пик активности вредителя — весна и начало лета. Тёплая погода запускает волну размножения, и если не принять меры вовремя, заразятся все соседние грядки.

Простая защита — сетка и запах

Как блокировать доступ вредителя? Один из самых действенных методов — тонкий укрывной материал. Накройте грядки сразу после посева. Свет и вода поступают, а вот муха проникнуть не может. Главное — не снимать защиту в тёплую погоду даже на пару часов.

Ещё один приём — отпугивающие посадки. Муха терпеть не может резкий запах. Посадите рядом чеснок или лук, и она отправится искать жертву подальше.

Как понять, что пора действовать

Пожелтевшие листья, замедленный рост — тревожный сигнал. Лучше выдернуть пару корнеплодов и осмотреть на наличие ходов. Ранняя диагностика спасает урожай.

Не забывайте и о севообороте: не сажайте морковь на одном месте чаще раза в три года — так вы нарушите цикл вредителя.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. Обычно в быту под словом «морковь» подразумевается широко распространённый корнеплод именно этого растения, который обычно считается овощем или (в ЕС) фруктом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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