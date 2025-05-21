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Формируйте куст правильно — иначе перец останется в ботве

2:25
Садоводство

Сочные, мясистые перцы, блестящие на солнце, — мечта каждого дачника. Но почему у одних они ломятся с кустов, а у других вянут, не успев налиться? Всё решают мелочи. Стоит лишь чуть изменить подход — и результат удивит.

Перец
Фото: commons.wikimedia.org by Jacopo Werther, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Перец

Не заглубляйте, как помидоры

При высадке рассады перца в открытый грунт или теплицу важно не углублять стебель. В отличие от томатов, перец не наращивает дополнительные корни, и лишняя глубина может привести к загниванию. Сажайте так, чтобы прикопана была только корневая часть.

Цветы на рассаде — не приговор

Если куст зацвел до пересадки — не беда. В условиях теплицы перец быстро адаптируется, а ранние завязи только ускорят получение первых плодов. Главное — не обрывать их и обеспечить достаточное питание.

Цветы и травы — ваши союзники

Между рядами посадите бархатцы, календулу, базилик или кориандр. Они не только отпугнут тлю и белокрылку, но и создадут мини-барьер от вредителей. Цветущие травы притягивают опылителей, что напрямую влияет на урожайность.

А если вы хотите усилить приток полезных насекомых, просто разложите кожуру бананов или яблок — запах привлекает опылителей лучше любой химии.

Формировка — не только для томатов

Удаляйте нижние листья, слабые побеги и вытянутые ветки. Это улучшает вентиляцию и освещенность куста. Перец тратит меньше сил на листву и больше — на завязи. Главное — не переусердствовать: куст не должен выглядеть "лысым".

Срывайте спелые — получите новые

Созревшие плоды стоит снимать как можно чаще. Это стимулирует растение к формированию новых завязей и продлевает плодоношение до самых холодов.

Полив по графику — залог здоровья

Перец не любит крайностей. Засуха вызывает сброс завязей, а избыток влаги — болезни. Поливайте умеренно, но регулярно, особенно в жару и во время активного роста.

Только мягкие подкормки

Выбирайте органику: настой компоста, золу, перегной. Такие удобрения поддерживают баланс питательных веществ, не перегружая растение, и делают вкус плодов ярче.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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