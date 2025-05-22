Удобрение, которое ничего не стоит, а ягоды с ним — как на рынке

Зола на грядке — не дачный суеверие, а мощная, натуральная подкормка, особенно если речь идёт о клубнике. Древесный пепел обогащает почву калием и фосфором, делает ягоды вкуснее, а кусты — крепче и здоровее. Но важно знать, какую золу использовать и как правильно её вносить, чтобы получить реальную пользу.
Только древесная. Никаких досок с краской, лаком, клеем или строительных отходов — такой пепел вреден. Идеальный вариант: зола после сжигания сухих веток, поленьев или травы.
Возьмите 1 стакан золы
Размешайте в 10 литрах воды
Полученным раствором поливайте клубнику под корень
(не допускайте попадания на листья и цветы)
Лучшее время — ранняя весна, до начала активного цветения. Повторить можно в начале плодоношения.
Больше цветоносов
Более крупные и сочные ягоды
Снижение риска заболеваний
Повышенная устойчивость к вредителям
Ягоды хранятся дольше и не теряют вкус
Клубника становится буквально "счастливой" — и благодарит богатым урожаем.
Не переусердствуйте: зола — щелочная, и её избыток может изменить pH почвы. Одного-двух поливов за сезон достаточно, особенно если вы используете золу регулярно.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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