Удобрение, которое ничего не стоит, а ягоды с ним — как на рынке

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зола на грядке — не дачный суеверие, а мощная, натуральная подкормка, особенно если речь идёт о клубнике. Древесный пепел обогащает почву калием и фосфором, делает ягоды вкуснее, а кусты — крепче и здоровее. Но важно знать, какую золу использовать и как правильно её вносить, чтобы получить реальную пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая клубника

Какая зола подойдёт

Только древесная. Никаких досок с краской, лаком, клеем или строительных отходов — такой пепел вреден. Идеальный вариант: зола после сжигания сухих веток, поленьев или травы.

Как готовить зольную подкормку

Возьмите 1 стакан золы

Размешайте в 10 литрах воды

Полученным раствором поливайте клубнику под корень

(не допускайте попадания на листья и цветы)

Лучшее время — ранняя весна, до начала активного цветения. Повторить можно в начале плодоношения.

Что даст зольный полив

Больше цветоносов

Более крупные и сочные ягоды

Снижение риска заболеваний

Повышенная устойчивость к вредителям

Ягоды хранятся дольше и не теряют вкус

Клубника становится буквально "счастливой" — и благодарит богатым урожаем.

Не переусердствуйте: зола — щелочная, и её избыток может изменить pH почвы. Одного-двух поливов за сезон достаточно, особенно если вы используете золу регулярно.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

