Удобрение, которое ничего не стоит, а ягоды с ним — как на рынке

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Садоводство

Зола на грядке — не дачный суеверие, а мощная, натуральная подкормка, особенно если речь идёт о клубнике. Древесный пепел обогащает почву калием и фосфором, делает ягоды вкуснее, а кусты — крепче и здоровее. Но важно знать, какую золу использовать и как правильно её вносить, чтобы получить реальную пользу.

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Какая зола подойдёт

Только древесная. Никаких досок с краской, лаком, клеем или строительных отходов — такой пепел вреден. Идеальный вариант: зола после сжигания сухих веток, поленьев или травы.

Как готовить зольную подкормку

  • Возьмите 1 стакан золы

  • Размешайте в 10 литрах воды

  • Полученным раствором поливайте клубнику под корень
    (не допускайте попадания на листья и цветы)

Лучшее время — ранняя весна, до начала активного цветения. Повторить можно в начале плодоношения.

Что даст зольный полив

  • Больше цветоносов

  • Более крупные и сочные ягоды

  • Снижение риска заболеваний

  • Повышенная устойчивость к вредителям

  • Ягоды хранятся дольше и не теряют вкус

Клубника становится буквально "счастливой" — и благодарит богатым урожаем.

Не переусердствуйте: зола — щелочная, и её избыток может изменить pH почвы. Одного-двух поливов за сезон достаточно, особенно если вы используете золу регулярно.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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