Как ускорить созревание помидоров с помощью копеечного средства

Хотите, чтобы помидоры наливались быстрее, были вкуснее, а кусты не болели? Есть один проверенный лайфхак: пищевой соде в саду — быть. Её действие — как у хорошего агронома: защитит, укрепит, ускорит. Причём стоит буквально копейки, а эффект — на уровне дорогих препаратов.
Тля любит селиться на нижней части листьев и портить не только внешний вид, но и здоровье куста. Простое средство поможет предотвратить нашествие:
10 л воды
60-70 г пищевой соды
Хорошо размешать и опрыскать помидоры
Профилактика: раз в 7 дней. Насекомые обойдут грядки стороной.
Грибки, фитофтора и другие напасти — частые гости на томатных грядках. Чтобы укрепить иммунитет растений, нужен щадящий, но эффективный состав:
10 л воды
30 г пищевой соды
10 капель йода
Обработка: 2-3 раза за сезон. Это снизит риск заражения и остановит начало болезни.
Если хотите, чтобы томаты поспевали быстрее, а один куст давал по 8-10 кг, используйте этот "домашний стимулятор":
10 л воды
2 ст. л. пищевой соды
2 ст. л. подсолнечного масла
1 таблетка аспирина
20-30 г тёртого хозяйственного мыла
Раствор тщательно размешивают и используют для полива под корень.
Повторяют каждые 10 дней. Это улучшает обмен веществ, укрепляет ткани растения и повышает сахаристость плодов.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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