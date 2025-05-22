Как ускорить созревание помидоров с помощью копеечного средства

Хотите, чтобы помидоры наливались быстрее, были вкуснее, а кусты не болели? Есть один проверенный лайфхак: пищевой соде в саду — быть. Её действие — как у хорошего агронома: защитит, укрепит, ускорит. Причём стоит буквально копейки, а эффект — на уровне дорогих препаратов.

Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Томаты, помидоры

Защита от тли

Тля любит селиться на нижней части листьев и портить не только внешний вид, но и здоровье куста. Простое средство поможет предотвратить нашествие:

10 л воды

60-70 г пищевой соды

Хорошо размешать и опрыскать помидоры

Профилактика: раз в 7 дней. Насекомые обойдут грядки стороной.

Профилактика болезней

Грибки, фитофтора и другие напасти — частые гости на томатных грядках. Чтобы укрепить иммунитет растений, нужен щадящий, но эффективный состав:

10 л воды

30 г пищевой соды

10 капель йода

Обработка: 2-3 раза за сезон. Это снизит риск заражения и остановит начало болезни.

Секрет обильного и вкусного урожая

Если хотите, чтобы томаты поспевали быстрее, а один куст давал по 8-10 кг, используйте этот "домашний стимулятор":

10 л воды

2 ст. л. пищевой соды

2 ст. л. подсолнечного масла

1 таблетка аспирина

20-30 г тёртого хозяйственного мыла

Раствор тщательно размешивают и используют для полива под корень.

Повторяют каждые 10 дней. Это улучшает обмен веществ, укрепляет ткани растения и повышает сахаристость плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

