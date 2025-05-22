От сорняков не останется следа: 4 растения-спасителя для сада

Если вы устали бороться с сорняками на пустых участках между клумбами, есть решение лучше, чем бесконечная прополка и мульча. Это — почвопокровные растения. Они буквально закрывают землю собой, не давая шансам сорнякам пробиться к свету. А заодно делают сад аккуратным, цветущим и влажным даже в жару.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тимьян

Почему это работает

Сорняки не растут , если у них нет места.

Влага дольше сохраняется под густыми листьями.

Голая земля превращается в живописный ковер .

Уход минимален — только обрезать, если сильно разрастутся.

Что посадить, чтобы забыть о прополке

Вероника нитевидная

Миниатюрное, но плотное покрытие. Побеги стелются по земле, густо усеяны круглыми листочками. Отлично приживается в приствольных кругах деревьев. Весной — небесно-голубые цветки.

Очиток ложный

Быстро разрастается, создавая плотный ковер. Отлично справляется даже с бедной почвой. Не требует полива, не боится солнца и неприхотлив вообще.

Тимьян

Растёт медленно, но верно. Ароматный и декоративный. Цветёт мелкими розово-фиолетовыми цветами, привлекает пчёл. На солнце формирует плотный и прочный ковёр. Подойдёт для садовых дорожек и альпийских горок.

Клевер ползучий

Пышный и густой, словно зелёный бархат. Прекрасно заполняет пространство, при этом обогащает почву азотом. Цветёт нежными белыми соцветиями и отлично заменяет газон.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

