Хотите крупные яблоки без червяков и болезней? Вот с чего начать

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яблоня — дерево щедрое, но только в руках заботливого садовода. Если хотите удивить соседей и наполнить погреб ароматными плодами, придётся немного потрудиться. И не переживайте: для обильного урожая не нужно становиться агрономом — достаточно учесть несколько важных нюансов, о которых точно знают профессионалы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоня

Побелка — не весной, а осенью

Одна из частых ошибок — белить яблоню весной. Сад выглядит аккуратным, но толку ноль. Настоящая угроза — февральское и мартовское солнце: оно вызывает ожоги коры, особенно у молодых деревьев.

Правильное решение:

Белить только молодые деревья — их гладкая кора уязвима.

Делать это нужно осенью, до морозов.

Старые яблони защищены естественно — побелка им не нужна.

Бор — для богатого плодоношения

Хитрый секрет садоводов: яблоня обожает бор. Он помогает завязям сформироваться, а яблокам — налиться и вырасти крупными.

Как применять:

2 г борной кислоты на 10 л воды — опрыскивание по листу.

Делать дважды: после цветения и при начале завязывания плодов.

Важно: не передозировать! Бор — токсичен при избытке и может накапливаться в яблоках.

Подкормки — не забываем

Яблоня — не сорняк, она тоже хочет питаться. Без удобрений не будет ни роста, ни сладких плодов.

Когда и чем кормить:

Весной — азот (для листвы).

Во время цветения и плодоношения — калий и фосфор (для плодов).

Удобрения вносят в ямки по периметру кроны или используют внекорневую подкормку по листьям.

Главное — обрезка

Хороший урожай невозможен без света и воздуха. Загущенная крона — враг яблок. Без обрезки яблоня болеет, плодоносит хуже, и даже самый щедрый уход не спасёт.

Что делать:

Проводите обрезку каждую весну.

Удаляйте пересекающиеся, больные, загущающие ветви.

Не бойтесь — после обрезки дерево только скажет спасибо.

Не нужно быть агрономом, чтобы собирать ведра яблок. Главное — вовремя побелить, накормить и подстричь. И тогда даже скромная яблонька превратится в настоящее фруктовое чудо.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.

