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Хотите крупные яблоки без червяков и болезней? Вот с чего начать

2:21
Садоводство

Яблоня — дерево щедрое, но только в руках заботливого садовода. Если хотите удивить соседей и наполнить погреб ароматными плодами, придётся немного потрудиться. И не переживайте: для обильного урожая не нужно становиться агрономом — достаточно учесть несколько важных нюансов, о которых точно знают профессионалы.

Яблоня
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблоня

Побелка — не весной, а осенью

Одна из частых ошибок — белить яблоню весной. Сад выглядит аккуратным, но толку ноль. Настоящая угроза — февральское и мартовское солнце: оно вызывает ожоги коры, особенно у молодых деревьев.

Правильное решение:

  • Белить только молодые деревья — их гладкая кора уязвима.

  • Делать это нужно осенью, до морозов.

  • Старые яблони защищены естественно — побелка им не нужна.

Бор — для богатого плодоношения

Хитрый секрет садоводов: яблоня обожает бор. Он помогает завязям сформироваться, а яблокам — налиться и вырасти крупными.

Как применять:

  • 2 г борной кислоты на 10 л воды — опрыскивание по листу.

  • Делать дважды: после цветения и при начале завязывания плодов.

  • Важно: не передозировать! Бор — токсичен при избытке и может накапливаться в яблоках.

Подкормки — не забываем

Яблоня — не сорняк, она тоже хочет питаться. Без удобрений не будет ни роста, ни сладких плодов.

Когда и чем кормить:

  • Весной — азот (для листвы).

  • Во время цветения и плодоношения — калий и фосфор (для плодов).

  • Удобрения вносят в ямки по периметру кроны или используют внекорневую подкормку по листьям.

Главное — обрезка

Хороший урожай невозможен без света и воздуха. Загущенная крона — враг яблок. Без обрезки яблоня болеет, плодоносит хуже, и даже самый щедрый уход не спасёт.

Что делать:

  • Проводите обрезку каждую весну.

  • Удаляйте пересекающиеся, больные, загущающие ветви.

  • Не бойтесь — после обрезки дерево только скажет спасибо.

Не нужно быть агрономом, чтобы собирать ведра яблок. Главное — вовремя побелить, накормить и подстричь. И тогда даже скромная яблонька превратится в настоящее фруктовое чудо.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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