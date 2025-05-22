Хотите крупные яблоки без червяков и болезней? Вот с чего начать

Яблоня — дерево щедрое, но только в руках заботливого садовода. Если хотите удивить соседей и наполнить погреб ароматными плодами, придётся немного потрудиться. И не переживайте: для обильного урожая не нужно становиться агрономом — достаточно учесть несколько важных нюансов, о которых точно знают профессионалы.
Одна из частых ошибок — белить яблоню весной. Сад выглядит аккуратным, но толку ноль. Настоящая угроза — февральское и мартовское солнце: оно вызывает ожоги коры, особенно у молодых деревьев.
Правильное решение:
Белить только молодые деревья — их гладкая кора уязвима.
Делать это нужно осенью, до морозов.
Старые яблони защищены естественно — побелка им не нужна.
Хитрый секрет садоводов: яблоня обожает бор. Он помогает завязям сформироваться, а яблокам — налиться и вырасти крупными.
Как применять:
2 г борной кислоты на 10 л воды — опрыскивание по листу.
Делать дважды: после цветения и при начале завязывания плодов.
Важно: не передозировать! Бор — токсичен при избытке и может накапливаться в яблоках.
Яблоня — не сорняк, она тоже хочет питаться. Без удобрений не будет ни роста, ни сладких плодов.
Когда и чем кормить:
Весной — азот (для листвы).
Во время цветения и плодоношения — калий и фосфор (для плодов).
Удобрения вносят в ямки по периметру кроны или используют внекорневую подкормку по листьям.
Хороший урожай невозможен без света и воздуха. Загущенная крона — враг яблок. Без обрезки яблоня болеет, плодоносит хуже, и даже самый щедрый уход не спасёт.
Что делать:
Проводите обрезку каждую весну.
Удаляйте пересекающиеся, больные, загущающие ветви.
Не бойтесь — после обрезки дерево только скажет спасибо.
Не нужно быть агрономом, чтобы собирать ведра яблок. Главное — вовремя побелить, накормить и подстричь. И тогда даже скромная яблонька превратится в настоящее фруктовое чудо.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.