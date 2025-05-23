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Семя в срок — тыква на вес золота: как выбрать день, от которого зависит весь урожай

3:45
Садоводство

Урожай тыквы зависит не только от ухода, но и от того, в какой день вы положили семена в землю. Сажать рано — риск заморозков. Поздно — не успеет вызреть. Рассказываем, как не прогадать и получить крупные, сладкие плоды.

Тыква
Фото: flickr.com by VasenkaPhotography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тыква

Сначала разберитесь с сортом

Все сорта тыквы делятся на три группы. Раннеспелые — вызревают быстрее всех, за 85-100 дней. Они идеальны для холодных регионов, где лето короткое. Среднеспелым нужно 105-125 дней, а поздние сорта созревают от 130 дней и дольше. Последние стоит выращивать через рассаду, особенно если вы не живёте на юге.

Учитывайте климат и почву

Тыква — любительница тепла. Как только температура опускается ниже +15 градусов, растение тормозит рост. Заморозки губительны, особенно для молодых побегов. Не торопитесь: дождитесь стабильно тёплой погоды — днём около +22-26 °C, ночью — не ниже +12 °C, и обязательно проверьте, насколько прогрелась почва.

В южных регионах тыкву можно сажать уже в апреле. В центральной России, включая Подмосковье, — с середины мая. На севере и в Сибири — не раньше конца мая или даже начала июня.

Как и когда сеять на рассаду

Если лето в вашем регионе короткое, начните с рассады. Тыквенные ростки не любят, когда их тревожат, поэтому сразу сеять лучше в отдельные горшочки — например, торфяные. Через 3-4 недели растения можно пересадить в грядку, когда на них появятся два-три настоящих листа.

Срок посева рассчитывайте так, чтобы к моменту пересадки земля уже прогрелась, а заморозки ушли. Ранние сорта можно высаживать чуть раньше, поздние — чуть позже. Главное — не держать рассаду слишком долго, иначе при пересадке она приживётся плохо.

Поможет Луна

Огородники давно заметили: на растущей Луне растения приживаются лучше, особенно те, что дают плоды над землёй. Тыква — именно такая культура. Идеальные дни для посадки в мае — начало месяца и последние числа. В июне — первая неделя. А вот новолуние, полнолуние и несколько дней после них — время отдыха, лучше не трогать землю вообще.

А если сеете сразу в грунт

В этом случае ориентируйтесь на погоду. Земля должна прогреться минимум до +12 градусов. Если прогноз обещает тепло, можно сеять в середине мая (в средней полосе), но только не под угрозой ночных заморозков. При сомнениях — накройте посадки нетканым материалом.

Перед посевом семена лучше замочить и немного прорастить. В каждую лунку кладите по 1-2 семечка. После всходов оставьте сильнейший росток.

Что положить в лунку

Для хорошего старта на дно посадочной ямки стоит добавить:

  • лопату перегноя

  • немного песка

  • пару горстей золы

  • комплексное удобрение для тыквы

  • плодородную рыхлую землю

Такая смесь обеспечит питание на первых порах и поможет растению быстрее адаптироваться.

Уход за сеянцами

Уход несложный: регулярный полив, прополка и рыхление. В фазу роста зелёной массы подкормите растение азотным удобрением. Во время цветения добавьте калий и фосфор. Повторите такую же подкормку, когда плоды станут размером с грецкий орех.

Уточнения

Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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