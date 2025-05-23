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Посадка роз летом: что важно знать, чтобы куст не погиб от жары

2:09
Садоводство

Розы — цветы капризные, но благодарные. Многие считают, что лето — не лучшее время для их посадки. На самом деле это возможно, если учесть несколько важных нюансов.

Розы
Фото: flickr.com by T.Kiya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Розы

Июль и август — не приговор

Идеальное время для посадки роз — весна или осень, но и летом можно высадить саженцы в открытый грунт. Главное условие — закрытая корневая система. Такие растения менее уязвимы, быстрее приживаются и легче переносят жару. А вот розы с открытыми корнями лучше оставить до прохладного сезона — есть риск, что они не переживут летний стресс.

Когда и куда сажать?

Выбирай утро, вечер или пасмурный день — в такие часы солнце щадит молодые побеги. Место должно быть светлым, но защищённым от сквозняков. Розы не любят стоячую воду, поэтому рыхлая, дренированная почва — залог их здоровья. Если участок "тяжёлый", добавь в яму песок, золу и немного перегноя.

Что класть в посадочную яму

Вот проверенная "формула" для летней посадки:

  • 1 лопата перегноя

  • Половина лопаты песка

  • 2 горсти вермикомпоста

  • 1 горсть золы

  • Комплексное удобрение для роз (по инструкции)

  • Плодородная рыхлая почва

Этот коктейль поможет кусту укорениться и пережить зиму.

Как ухаживать в первые недели

После посадки розу нужно щедро полить. А чтобы влага не испарялась слишком быстро — замульчируй почву вокруг. Подойдут опилки, кора или свежескошенная трава. Если жара сильная, куст стоит прикрыть от солнца укрывным материалом или тенью от сетки. Поливай обильно, но не слишком часто — это стимулирует рост корней.

А можно ли пересаживать розу летом

Можно, но аккуратно. Пересадка взрослого куста — процедура рискованная. Лучше проводить её весной или осенью. Но если перенести куст нужно именно сейчас — обрати особое внимание на полив, тень и мульчу.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. Бо́льшая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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