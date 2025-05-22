Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черный дым, тяга падает, бензин утекает: всё это может быть из-за одного неприметного фильтра
Секрет идеального шашлыка: добавление пищевой соды в дрова изменит всё
Цветущий рай: как вырастить петунии, которые будут привлекать внимание
Рубль удивляет: удивительные факты о его укреплении в 2025 году
Альпийский шарм Словении: как открыть для себя активный отдых и деликатесы
Квентин Тарантино назвал свою любимую трилогию в кинематографе
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно мыть посуду на самом деле
Как сахар спасает ваш мозг: откровения учёных из Стэнфорда
Футбольная революция на горизонте: Краснодар может стать новым чемпионом России — прогноз экс-защитника ЦСКА

Кислая клубника — не случайность: ошибки, которые портят урожай

2:14
Садоводство

Вы принесли с грядки сочную клубнику, а вместо сладости — кислый сюрприз? Причина не всегда в погоде. Вкус ягод — это квест, где участвуют сорт, солнце, зрелость, полив и даже то, как вы их храните.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Сорт решает всё

Некоторые сорта "заточены" под транспортировку — крепкие, но кислые. А десертные, наоборот, наполнены фруктозой и глюкозой. Хотите сладкую — изучайте этикетку при покупке саженцев. Или смените сорт — и дело в шляпе.

Дозревание — ключ к вкусу

Окраска — не гарантия зрелости. Если сорвать ягоды раньше, они будут кислее. Лучше подождать пару дней, чтобы они набрали сахар. Собирать лучше с утра, когда ягоды прохладные и сухие.

Солнце, воздух, температурные качели

Ягоды на солнце не просто зреют — они вырабатывают больше сахаров. А если жара выше 28 °C и при этом нет разницы между дневной и ночной температурой, сладость исчезает. Убедитесь, что грядка получает хотя бы 6 часов прямого солнца в день.

Почва тоже играет

Клубника любит землю с pH 5,5-6,5. Нехватка калия и переизбыток азота делают ягоды кислыми. Добавьте золу или компост, мульчируйте соломой, чтобы стабилизировать корневую температуру.

Полив — без фанатизма

Чрезмерный полив "разбавляет" вкус. Используйте капельное орошение, а удобрения — с упором на калий, магний и бор. Ближе к сбору не подкармливайте азотом — он усиливает листву, а не вкус.

Храните правильно

Даже зрелая ягода теряет сладость при комнатной температуре. Храните клубнику в холодильнике, не мойте заранее и ешьте в первые сутки — тогда она порадует по максимуму.

И да — аромат тоже важен

Нос тоже участвует во вкусе. Ягоды с ароматом ананаса или персика кажутся слаще. А значит, хорошие условия выращивания — залог не только сахара, но и запаха.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной, землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Аудио 
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Домашние животные
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки Аудио 
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Авто
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Один человек на всю жизнь: эти 4 породы собак никогда не будут любить никого, кроме вас
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров
Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров
Последние материалы
Летний гиацинт, который цветёт до месяца и не боится жары: посадите его весной
Спасти мотоимперию: кто неожиданно вытащил KTM с краю пропасти
Эти популярные продукты связаны с опасными химикатами — вот чем их заменить
Морозилка не враг: как превратить клубнику в летний десерт, а не в ледяную кашу
Пробиотики в каждом доме: вот три продукта, о которых вы даже не догадывались
Хватит бегать между рядами парковки: как запомнить, где оставил машину, навсегда
Скрытая жемчужина Капри: откройте для себя самый миниатюрный пляж Италии
Сверхкороткие импульсы и рекорды: чем ещё удивит лазер ZEUS из Мичигана
Собчак рассказала о самом громком скандале на Каннском фестивале
Тайны успешного выращивания шампиньонов: избегаем распространённых ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.