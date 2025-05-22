Зелёный допинг: что наливают в лейку опытные садоводы

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращиваете сад и мечтаете о крепких, здоровых растениях без капли химии? Оказывается, лучшие помощники уже под рукой. Садоводы делятся простыми, но мощными натуральными биостимуляторами, которые работают не хуже магазинных средств.

Фото: freepik.com is licensed under public domain полив огорода

Крапива — зелёный энергетик для растений

Крапива — не только "кусачая" трава, но и настоящий суперфуд для вашего огорода. Сушёную крапиву (примерно горсть) заливают литром воды и оставляют на 10 дней. Затем раствор разводят водой 1:3 и используют для полива. Растения растут как на дрожжах, а тля и болезни обходят стороной.

Мед — сладкий секрет укоренения

Пол-ложки натурального меда на пол-литра тёплой воды — и у вас готов раствор, в котором можно замачивать черенки и луковицы перед посадкой. Всего 1-12 часов — и укоренение пройдёт без стресса. Мыть после процедуры ничего не нужно.

Яичный белок — просто, дёшево, но вонюче

Один белок на 200 мл воды, неделя настаивания — и получаем настой, который после разбавления двумя литрами воды помогает растениям активнее расти. Запах специфический, так что держите ёмкость подальше от жилого дома.

Ивовая вода — древний биостимулятор

Весной срезают молодые ивовые веточки, замачивают их в воде — и ждут, пока они пустят корни. Жидкость темнеет — значит, готова. Её используют для замачивания посадочного материала. Повторно воду можно наливать 1-2 раза в неделю.

Алоэ вера — и для кожи, и для сада

1 ст. л. сока алоэ на 250 мл воды. Неделя настаивания — и можно разбавить до 5 литров. Черенки и клубни замачивают на 6-12 часов, и они быстрее идут в рост.

Уточнения

Ле́йка — простейший инструмент для капельного полива. Современные системы капельного и микрокапельного орошения более сложны, но и более эффективны.

