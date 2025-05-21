Этот трюк прогонит кротов, и ваш газон останется нетронутым — проверено временем

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроты могут быть полезными в экосистеме, но никто не хочет, чтобы они разрушали свежевысаженный газон или съедали рассаду. Хотя это охраняемое животное, существует несколько мягких, но эффективных способов избавиться от кротов, не причиняя им вреда.

Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крот

1. Сетка от кротов — долгосрочное решение

Если вы только планируете новый газон, постелите на землю противомоскитную сетку перед посевом семян. Это решение не из дешёвых, но оно поможет защитить газон от кротов на много лет. Если ровный газон — ваша цель, такие инвестиции быстро оправдаются.

2. Кротам не нравится шум

Подземные животные чувствительны к вибрациям, и постоянный шум может заставить их покинуть ваш сад. Нет нужды покупать ультразвуковой отпугиватель — можно использовать подручные средства. Например, закопайте пустую пивную бутылку или привяжите пустую банку к железному пруту. Когда ветер будет заставлять их вибрировать, кроты ощутят дискомфорт и уйдут.

3. Запахи, которые отпугивают

Сильные запахи тоже могут быть хорошими защитниками от кротов. Насыпьте кофейную гущу, чеснок, перец или огуречный рассол в места, где они копают. Также можно использовать тряпки, смоченные дизельным топливом, но будьте осторожны: это менее экологичный способ.

4. Растения, которые не любят кроты

Некоторые растения обладают сильным запахом, который отпугивает кротов. Например, побеги бузины или расторопша — высокая трава с запахом, который кроты предпочитают обходить стороной.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики).



Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

