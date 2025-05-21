Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последние миги БПЛА ВСУ: Россия нашла ахиллесову пяту всех дронов – и активно её использует
Лидер Сербии бросил вызов ЕС: визит в Россию переворачивает всё
Отпуск не значит отдых? Когда работодатель может требовать вашей работы
В Челябинской области нашли способ прокачать электродвигатели
Основатель Telegram против Запада: Дуров может устроить переворот в Европе
Террористы готовили удар: ФСБ предотвратили кровавую акцию боевиков
Мигранты, штрафы и засада: в России задержали Иисуса Христа за помощь нелегальным мигрантам
Домашняя кухня СССР: как в условиях дефицита создавали шедевры
Цветов много, толку ноль: что мешает баклажанам радовать урожаем

Этот трюк прогонит кротов, и ваш газон останется нетронутым — проверено временем

1:47
Садоводство

Кроты могут быть полезными в экосистеме, но никто не хочет, чтобы они разрушали свежевысаженный газон или съедали рассаду. Хотя это охраняемое животное, существует несколько мягких, но эффективных способов избавиться от кротов, не причиняя им вреда.

Крот
Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крот

1. Сетка от кротов — долгосрочное решение

Если вы только планируете новый газон, постелите на землю противомоскитную сетку перед посевом семян. Это решение не из дешёвых, но оно поможет защитить газон от кротов на много лет. Если ровный газон — ваша цель, такие инвестиции быстро оправдаются.

2. Кротам не нравится шум

Подземные животные чувствительны к вибрациям, и постоянный шум может заставить их покинуть ваш сад. Нет нужды покупать ультразвуковой отпугиватель — можно использовать подручные средства. Например, закопайте пустую пивную бутылку или привяжите пустую банку к железному пруту. Когда ветер будет заставлять их вибрировать, кроты ощутят дискомфорт и уйдут.

3. Запахи, которые отпугивают

Сильные запахи тоже могут быть хорошими защитниками от кротов. Насыпьте кофейную гущу, чеснок, перец или огуречный рассол в места, где они копают. Также можно использовать тряпки, смоченные дизельным топливом, но будьте осторожны: это менее экологичный способ.

4. Растения, которые не любят кроты

Некоторые растения обладают сильным запахом, который отпугивает кротов. Например, побеги бузины или расторопша — высокая трава с запахом, который кроты предпочитают обходить стороной.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). 

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года Дмитрий Плотников Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Последние материалы
Лидер Сербии бросил вызов ЕС: визит в Россию переворачивает всё
Отпуск не значит отдых? Когда работодатель может требовать вашей работы
В Челябинской области нашли способ прокачать электродвигатели
Основатель Telegram против Запада: Дуров может устроить переворот в Европе
Террористы готовили удар: ФСБ предотвратили кровавую акцию боевиков
Мигранты, штрафы и засада: в России задержали Иисуса Христа за помощь нелегальным мигрантам
Домашняя кухня СССР: как в условиях дефицита создавали шедевры
Цветов много, толку ноль: что мешает баклажанам радовать урожаем
Ноги не худеют, несмотря на диеты — вот что может быть причиной
Без визы и с комфортом: что меняется в турпоездках между Россией и Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.