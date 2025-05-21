Вредители на ваших кустах? Эти соседи спасут вашу ежевику

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы, вероятно, знаете, что ежевика — это не только вкусные ягоды, но и растение, которое требует правильного ухода, чтобы дать богатый урожай. Но что, если я скажу, что соседство с другими растениями может значительно улучшить его плодовитость? Прочитайте, какие растения стоит посадить рядом с ежевикой, чтобы увеличить количество ягод и уменьшить риски для здоровья ваших кустов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ark. Agricultural Experiment Station, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ежевика

Идеальные соседи для ежевики

Ежевика любит определенные условия: плодородные, проницаемые почвы с нейтральным или слабокислым pH (6-7). Также важно обеспечить ей хорошее солнечное освещение (не менее 6 часов в день). Однако немаловажно, что растет рядом с ней.

Травы — защитники и помощники

Если хотите, чтобы ваша ежевика процветала, посадите рядом чеснок. Его запах отпугивает таких врагов, как тля и паутинный клещ. Чеснок даже помогает бороться с грибковыми заболеваниями, что не раз спасало садоводов от неприятных проблем. Еще один хороший сосед — мята. Она отпугивает вредителей, но будьте осторожны: её рост нужно контролировать, чтобы не "захватила" весь участок. А вот шалфей будет привлекать опылителей, что также повысит урожайность.

Цветы — для пользы и красоты

Настурция — не просто яркий и красивый цветок, но и мощное оружие против насекомых-вредителей, таких как тля. Она также привлекает полезных насекомых, что важно для хорошего опыления. Лаванда с её ароматом не только привлекает опылителей, но и отпугивает вредителей. Хвойные деревья станут хорошими союзниками: они защищают корни ежевики от почвенных гельминтов.

Овощи — неожиданные помощники

Не забывайте про овощи! Репчатый лук и порей помогают избавиться от многих вредителей благодаря природным соединениям серы. Фасоль, в свою очередь, обогащает почву азотом, что способствует росту кустов. Шпинат, посаженный рядом, станет естественной мульчей, защищая почву от пересыхания и подавляя рост сорняков.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus).

