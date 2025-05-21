Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тонкие волосы наконец держат укладку — вот что помогло им стать плотнее
Мир на пороге катастрофы: ВОЗ не способна защитить нас от смерти
Этот майонез защищает от инсульта, но вы всё ещё едите плохой? Время сменить выбор
Таиланд за 160 тысяч: чартеры стартуют, туристы уже пакуют чемоданы
Заправка без штрафов и неловких ситуаций: один совет, который спасёт ваши нервы
Забудьте об аптеке: клубника — ваш щит от болезней, раскроем её мощь
6 секретов Бена Шепарда для стройности и силы после 50: как оставаться в форме
Музыка разврата: в Казахстане намерены наказать родителей школьницы, которую совратил учитель
Рецепт успеха от российской компании: как превратить тунец в модный и полезный продукт для молодёжи

Вредители на ваших кустах? Эти соседи спасут вашу ежевику

2:15
Садоводство

Вы, вероятно, знаете, что ежевика — это не только вкусные ягоды, но и растение, которое требует правильного ухода, чтобы дать богатый урожай. Но что, если я скажу, что соседство с другими растениями может значительно улучшить его плодовитость? Прочитайте, какие растения стоит посадить рядом с ежевикой, чтобы увеличить количество ягод и уменьшить риски для здоровья ваших кустов.

Ежевика
Фото: commons.wikimedia.org by Ark. Agricultural Experiment Station, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ежевика

Идеальные соседи для ежевики

Ежевика любит определенные условия: плодородные, проницаемые почвы с нейтральным или слабокислым pH (6-7). Также важно обеспечить ей хорошее солнечное освещение (не менее 6 часов в день). Однако немаловажно, что растет рядом с ней.

Травы — защитники и помощники

Если хотите, чтобы ваша ежевика процветала, посадите рядом чеснок. Его запах отпугивает таких врагов, как тля и паутинный клещ. Чеснок даже помогает бороться с грибковыми заболеваниями, что не раз спасало садоводов от неприятных проблем. Еще один хороший сосед — мята. Она отпугивает вредителей, но будьте осторожны: её рост нужно контролировать, чтобы не "захватила" весь участок. А вот шалфей будет привлекать опылителей, что также повысит урожайность.

Цветы — для пользы и красоты

Настурция — не просто яркий и красивый цветок, но и мощное оружие против насекомых-вредителей, таких как тля. Она также привлекает полезных насекомых, что важно для хорошего опыления. Лаванда с её ароматом не только привлекает опылителей, но и отпугивает вредителей. Хвойные деревья станут хорошими союзниками: они защищают корни ежевики от почвенных гельминтов.

Овощи — неожиданные помощники

Не забывайте про овощи! Репчатый лук и порей помогают избавиться от многих вредителей благодаря природным соединениям серы. Фасоль, в свою очередь, обогащает почву азотом, что способствует росту кустов. Шпинат, посаженный рядом, станет естественной мульчей, защищая почву от пересыхания и подавляя рост сорняков.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Мир. Новости мира
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт Аудио 
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Наука и техника
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику Аудио 
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT
Экономика и бизнес
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Кремль делает ставку на изматывание — прорыв обороны Украины планируется до конца 2025 года Дмитрий Плотников Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Последние материалы
Не торопись с ножницами: способы спасти уставшие волосы без кардинальных мер
Аптечное средство спасает урожай за копейки — медведка в панике
96% туристов удовлетворены: как новый цвет Эйфелевой башни способен покорить сердца
Сами-сами: Дональд Трамп умывает руки, Европа нервно курит
Собака длиной 2,5 метра: рекорд, который никто не смог побить
Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар
Эти 5 рыб всегда продаются без головы — и на то есть веские причины
Никакой стерилизации: эти маринованные грибы готовы через 2 часа и сносят крышу вкусом
Автомобили теряют привычный звук: что случится с вашим радио уже совсем скоро
Без масок и ретуши: депутатам не нравятся отредактированные фото на сайтах знакомств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.