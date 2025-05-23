Растение из трёх букв, которое спасло урожай, нервы и дачное лето

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Секрет удачной посадки лука — в деталях. И речь не только о расстоянии между рядами. Важно всё: от состава почвы до глубины, на которую ушёл севок. Нарушил хотя бы одно — и вместо урожая получаешь ботву и разочарование.

Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Почва: лёгкая, плодородная, без сюрпризов

Лук не терпит тяжёлых и кислых грунтов. Идеально — нейтральная или слабокислая почва, рыхлая и обогащённая перегноем. Перед посадкой участок нужно перекопать, убрать сорняки и внести органику.

Схема посадки: точность, которая даёт урожай

Если сажаете севок:

Между рядками — 20-25 см.

Между луковками в ряду — 8-10 см.

Глубина посадки — чтобы верхушка чуть прикрывалась почвой.

Если семенами:

Сеют в бороздки глубиной 1-2 см.

Ряды на том же расстоянии — 20-25 см.

После всходов проводят прореживание, оставляя 5-7 см между растениями.

Уход: воздух к корням и умеренность в поливе

Чтобы лук хорошо рос, земля не должна "запекаться". Регулярное рыхление помогает кислороду попадать к корням. Сорняки лучше удалять сразу — они забирают влагу и питательные вещества.

Полив — по погоде. Особенно важен он в период формирования луковиц. Но без фанатизма: переувлажнение лук не любит.

Вырастить лук — не космическая наука. Главное — соблюсти простые правила и быть внимательным к деталям. А дальше всё сделает сама природа.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

