Растение из трёх букв, которое спасло урожай, нервы и дачное лето

Секрет удачной посадки лука — в деталях. И речь не только о расстоянии между рядами. Важно всё: от состава почвы до глубины, на которую ушёл севок. Нарушил хотя бы одно — и вместо урожая получаешь ботву и разочарование.
Лук не терпит тяжёлых и кислых грунтов. Идеально — нейтральная или слабокислая почва, рыхлая и обогащённая перегноем. Перед посадкой участок нужно перекопать, убрать сорняки и внести органику.
Между рядками — 20-25 см.
Между луковками в ряду — 8-10 см.
Глубина посадки — чтобы верхушка чуть прикрывалась почвой.
Сеют в бороздки глубиной 1-2 см.
Ряды на том же расстоянии — 20-25 см.
После всходов проводят прореживание, оставляя 5-7 см между растениями.
Чтобы лук хорошо рос, земля не должна "запекаться". Регулярное рыхление помогает кислороду попадать к корням. Сорняки лучше удалять сразу — они забирают влагу и питательные вещества.
Полив — по погоде. Особенно важен он в период формирования луковиц. Но без фанатизма: переувлажнение лук не любит.
Вырастить лук — не космическая наука. Главное — соблюсти простые правила и быть внимательным к деталям. А дальше всё сделает сама природа.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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