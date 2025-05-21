Хрупкая, как балерина, выносливая, как кактус: растение, которое не ноет и украшает сад

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если хочется добавить в сад воздушности, но без лишней суеты — гипсофила ползучая то, что нужно. Этот многолетник не требует жертв, зато благодарно отвечает пышным цветением на элементарный уход.

Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гипсофила

Где посадить — и где точно не стоит

Гипсофила любит солнце. Ей подавай хорошо освещённый уголок, желательно с дренированной, лёгкой почвой. Идеально — с примесью мела или известняка. В тяжёлой, сырой земле она долго не протянет — корни просто загниют.

Как сажать: рассадой или прямо в грунт

Выбирать можно оба варианта:

На рассаду: в конце зимы — начале весны семена отправляют в контейнеры. После всходов, когда растения окрепнут, их пересаживают в сад.

В открытый грунт: в мае, когда заморозки позади, можно сеять сразу на клумбу.

Глубоко не закапывайте, гипсофила любит лёгкость во всём, даже в посадке.

Уход: минимум усилий — максимум результата

Поливать нужно по погоде. Засуха — поливаем. Ливни — ждём. Главное — не переусердствовать: переувлажнение для неё хуже, чем временная сухость.

Подкармливать часто не нужно. Достаточно дважды за сезон внести комплексное удобрение. Отцветшие соцветия лучше убирать — так будет больше новых бутонов.

Вредители? В основном тля и клещ

Гипсофила почти не болеет, но иногда на неё покушаются тля и паутинный клещ. Если это случилось — подойдёт обычный инсектицид или проверенное народное средство.

Вырастить гипсофилу ползучую под силу даже тем, кто сажает "по интуиции". Главное — выбрать ей солнечное место, не заливать и дать немного внимания. В остальном она справится сама — скромная, но эффектная.

Уточнения

Качи́м или Гипсолю́бка (перевод-калька латинского именования лат. Gypsóphila), — род цветковых растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).

