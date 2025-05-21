Хрупкая, как балерина, выносливая, как кактус: растение, которое не ноет и украшает сад

Если хочется добавить в сад воздушности, но без лишней суеты — гипсофила ползучая то, что нужно. Этот многолетник не требует жертв, зато благодарно отвечает пышным цветением на элементарный уход.
Гипсофила любит солнце. Ей подавай хорошо освещённый уголок, желательно с дренированной, лёгкой почвой. Идеально — с примесью мела или известняка. В тяжёлой, сырой земле она долго не протянет — корни просто загниют.
Выбирать можно оба варианта:
На рассаду: в конце зимы — начале весны семена отправляют в контейнеры. После всходов, когда растения окрепнут, их пересаживают в сад.
В открытый грунт: в мае, когда заморозки позади, можно сеять сразу на клумбу.
Глубоко не закапывайте, гипсофила любит лёгкость во всём, даже в посадке.
Поливать нужно по погоде. Засуха — поливаем. Ливни — ждём. Главное — не переусердствовать: переувлажнение для неё хуже, чем временная сухость.
Подкармливать часто не нужно. Достаточно дважды за сезон внести комплексное удобрение. Отцветшие соцветия лучше убирать — так будет больше новых бутонов.
Гипсофила почти не болеет, но иногда на неё покушаются тля и паутинный клещ. Если это случилось — подойдёт обычный инсектицид или проверенное народное средство.
Вырастить гипсофилу ползучую под силу даже тем, кто сажает "по интуиции". Главное — выбрать ей солнечное место, не заливать и дать немного внимания. В остальном она справится сама — скромная, но эффектная.
Качи́м или Гипсолю́бка (перевод-калька латинского именования лат. Gypsóphila), — род цветковых растений семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae).
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.