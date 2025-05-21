Цветов много, толку ноль: что мешает баклажанам радовать урожаем

Баклажаны капризны к температуре. Идеальные условия — от 22 до 28 °C. Ниже 18 — торможение развития, выше 30 — цветы осыпаются. Важно проветривать теплицу, но аккуратно, без сквозняков.

Фото: commons.wikimedia.org by Venessa Hernandez Баклажаны

Нет пчёл — значит, надо помогать

В закрытом грунте естественное опыление почти отсутствует. Без помощи никуда. Самый простой способ — потрясти куст или перенести пыльцу мягкой кисточкой. Простое действие, а результат — завязи.

Полив: ни сухо, ни болото

Часто проблема кроется в поливе. Слишком много воды — корни "задыхаются", слишком мало — растение в стрессе. Баклажанам нужна стабильная влага и тёплая вода. Лужи и пересохший ком — два пути к нулевому урожаю.

Питание важно, но не любое

Недостаток бора, калия и фосфора приводит к пустоцвету. Хороший вариант — внекорневая подкормка борной кислотой (1 г на литр воды) или удобрения с нужным комплексом элементов.

Сорт и семена — тоже влияют

Некоторые сорта плохо приспособлены к жизни в теплице. Если проблема повторяется каждый год, стоит выбрать гибриды, специально выведенные для закрытого грунта. И, конечно, не стоит использовать старые или непроверенные семена — урожая может не быть вовсе.

Почва: истощение и болезни

Даже идеальная агротехника не поможет, если земля уставшая. Обновление грунта, внесение органики и профилактика болезней — обязательны. Иначе баклажан просто не даст плодов.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

