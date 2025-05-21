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Цветёт, плодоносит и ничего не просит: растения, которые работают за вас

1:40
Садоводство

Пока вы поливаете, рыхлите и подкармливаете, кто-то другой уже вовсю празднует пир на ваших листьях. И если вовремя не вмешаться, сад быстро превращается в шведский стол для тли, щитовки и их компании. Что делать?

Дачный участок
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Дачный участок

Профилактика — ваш первый рубеж обороны

Не дайте вредителям шанса! Осматривайте растения регулярно, вовремя удаляйте засохшие или подозрительные части. Не тащите новых жильцов в горшках с уличного рынка, не высаживайте что попало в старый грунт — именно так вредители и проникают в дом.

Биология идёт в наступление

Божьи коровки против тли, хищные клещи против паутинного. А ещё - биопрепараты на основе бактерий и грибков, которые действуют прицельно: вредителю — капут, растению — ничего. Это работает, и это безопасно.

Иногда нужен старый добрый "ручной способ"

Собрать гусениц, смыть тлю душем, приклеить мошек на ленты — всё это скучно, но эффективно. Механические методы просты, не требуют химии и подходят даже для комнатных растений.

Химия — как снайпер, но с инструкцией

Инсектициды и акарициды решают проблемы быстро, но их нужно использовать с умом. Строго по инструкции, в перчатках и желательно не рядом с кухней. Подходят, когда вредитель уже не стесняется — и ест на глазах.

И немного про микроклимат

Для комнатных любимцев важна влажность: сухой воздух — рай для паутинного клеща. А в огороде помогает чередование культур, чтобы вредители не чувствовали себя слишком дома.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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