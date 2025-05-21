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Сажалка для ленивых? Нет. Это просто умный способ сажать чеснок, не проклиная всё вокруг

1:23
Садоводство

Огородники знают: высаживать чеснок вручную — тот ещё марафон на корточках. А если участок большой, можно всерьёз задуматься о поиске лёгкого способа. К счастью, такое решение можно сделать своими руками — буквально из палки и пары идей.

Чеснок
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Чеснок

С чего начать

Основа всей конструкции — обычный прут, деревянный или металлический. Дерево проще обработать, металл — прослужит дольше. Оптимальная длина — около полутора метров: так удобно работать стоя, не нагибаясь.

Магия конуса

На один конец "палочной сажалки" крепится насадка. Самый простой вариант — конус или выемка, которая легко делает аккуратную лунку. Добавьте сбоку ручку — и всё, можно сажать хоть часами без чувства, будто на грядке остался позвоночник.

Техника в действии

Пользоваться просто: втыкаете приспособление в землю, вытаскиваете — и получаете ямку идеальной формы. Осталось опустить туда зубчик чеснока — и дело сделано. Работает быстро, особенно когда посадок много.

Не забывайте о точности

Чтобы не делать разметку каждый раз вручную, можно нанести метки прямо на палку — через каждые 10-15 см. Это обеспечит одинаковое расстояние между посадками, а значит — комфортный рост для каждого зубчика.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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