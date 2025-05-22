Срезал под корень — попрощайся с урожаем: как убивают петрушку на грядке

Казалось бы, что сложного: взял ножницы, отрезал зелень — и готово. Но если вы срезали всё под корень или выдрали куст целиком — поздравляем, вы только что сделали петрушке харакири. А ведь она могла бы расти всё лето…

Фото: pxhere петрушка

Не режьте под ноль: оставьте ей шанс

Секрет в том, чтобы не срезать стебель у самой земли. Оставьте 2-3 сантиметра — это как раз те "точки роста", откуда потом вылезут новые свежие побеги. Если убрать их — петрушка скажет: "Ну и ладно", и просто засохнет.

Сначала — внешние, потом — внутрь

Начинайте срезать зелень с наружных стеблей. Они уже "состоялись" — их срез стимулирует новые листья из центра куста. Так зелень будет обновляться, а кустик — пышнеть и разрастаться.

Регулярность — залог пышности

Не ждите, пока петрушка вымахает в джунгли. Если её долго не срезать, она решит, что пора цвести, а значит — тормозит рост новых листьев. Поэтому обрезка раз в 1-2 недели — минимум. Хотите больше — срезайте чаще.

После обрезки — полив и еда

Срезали зелень? Поблагодарите растение: полейте и подкормите. Подойдут удобрения с азотом — они как раз стимулируют рост новой зелёной массы. Растение отзовётся густотой и свежестью.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

