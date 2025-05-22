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Клубничный лайфхак: как из одной ягоды получить целую плантацию

1:52
Садоводство

Да, клубника — это не только сочные ягоды, но и потенциальные сотни будущих кустов, если знать, где спрятано главное: семена. Они прямо на поверхности, мелкие, как каприз, и собрать их — дело тонкое, но вполне посильное. Главное — не торопиться и не пытаться обойтись "на глазок".

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Шаг 1. Выбираем правильную ягоду

Семена нужно брать со спелых, полноценных ягод. Лучше всего — с тех, что выросли в середине сезона. Ранние или поздние могут подвести по качеству. Идеально, если ягода вызревала в сухую, солнечную погоду.

Шаг 2. Моём, режем, мнём

Плодоножку удалили — и вперёд: нарезаем ягоду кусочками или давим в пюре. Страшного ничего нет — наоборот, это помогает отделить семена от мякоти. Главное — не переусердствовать. Наша цель — семечки, а не варенье.

Шаг 3. Сито и холодная вода — ваши друзья

Теперь самое важное: промывание. Кладём массу в сито или марлю, промываем под струёй воды. Остатки мякоти всплывут, семена — опустятся. Будьте терпеливы: хороший урожай начинается с кропотливости.

Шаг 4. Сушим с умом

После промывки выкладываем семена на бумажное полотенце. Не на солнце — оно может испортить их. Лучше в тени, на сквознячке или в хорошо проветриваемой комнате. Несколько дней — и семена готовы к хранению.

Шаг 5. Прячем как сокровище

Высохшие семена можно ссыпать в бумажный конверт, стеклянную баночку или крафт-пакет. Хранить — в тёмном, сухом месте, желательно без перепадов температуры. И не забыть подписать: клубника, сорт, дата.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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