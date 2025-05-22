Посадили шампиньоны — а выросло разочарование? Ошибка могла быть в одном движении

Вы вроде бы всё сделали по инструкции: купили мицелий, уложили субстрат, закрыли в тёмное место — и… тишина. Ни грибка, ни грибочков. Только влажная надежда. Что пошло не так?
Шампиньоны — не кактусы и не петунии. Они капризны. Им нужна стабильная температура 12-20 °C, высокая влажность (85-95%) и почти полная темнота. Если вы поставили их на солнечный подоконник рядом с батареей — считайте, что организовали грибам спа-смерть.
Грибы не растут в обычной земле. Им нужен компост, как вкусный пирог: богатый, рыхлый, влажный, но не перекисший. Заражённый плесенью субстрат или сухая солома — это как кормить гостей пустым холодильником.
Триходерма — злейший враг шампиньонов. Зелёная плесень распространяется быстро и может за день убить мицелий. Плюс грибные комарики, слизни, мошки… Иногда кажется, что грибница — это их Airbnb.
Мицелий — не картошка. Его не закапывают на глубину, а равномерно распределяют по субстрату. Если сэкономили или неровно распределили — ждите провал.
Шампиньоны любят дышать, но не терпят сквозняков. Закрытое помещение без вентиляции — это углекислый застой. Результат — грибы вытягиваются в "спички" или не растут вообще.
Проверьте климат. Исправьте влажность, температуру и вентиляцию. Осмотрите субстрат: он должен быть живым, не пахнуть плесенью и держать влагу. Мицелий — только от проверенных производителей. И главное — не забывайте, что это культура, требующая гигиены. Даже капля грязной воды может испортить всё.
Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.