Посадили шампиньоны — а выросло разочарование? Ошибка могла быть в одном движении

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы вроде бы всё сделали по инструкции: купили мицелий, уложили субстрат, закрыли в тёмное место — и… тишина. Ни грибка, ни грибочков. Только влажная надежда. Что пошло не так?

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Шампиньоны

Слишком жарко, слишком сухо, слишком светло

Шампиньоны — не кактусы и не петунии. Они капризны. Им нужна стабильная температура 12-20 °C, высокая влажность (85-95%) и почти полная темнота. Если вы поставили их на солнечный подоконник рядом с батареей — считайте, что организовали грибам спа-смерть.

Субстрат не тот — мицелий в шоке

Грибы не растут в обычной земле. Им нужен компост, как вкусный пирог: богатый, рыхлый, влажный, но не перекисший. Заражённый плесенью субстрат или сухая солома — это как кормить гостей пустым холодильником.

Болезни, плесень и всякая мелочь портят всё

Триходерма — злейший враг шампиньонов. Зелёная плесень распространяется быстро и может за день убить мицелий. Плюс грибные комарики, слизни, мошки… Иногда кажется, что грибница — это их Airbnb.

Ошибки при посеве: глубоко закопали — и забыли

Мицелий — не картошка. Его не закапывают на глубину, а равномерно распределяют по субстрату. Если сэкономили или неровно распределили — ждите провал.

Вентиляция: воздух нужен, но без сквозняков

Шампиньоны любят дышать, но не терпят сквозняков. Закрытое помещение без вентиляции — это углекислый застой. Результат — грибы вытягиваются в "спички" или не растут вообще.

Что делать, если ничего не растёт

Проверьте климат. Исправьте влажность, температуру и вентиляцию. Осмотрите субстрат: он должен быть живым, не пахнуть плесенью и держать влагу. Мицелий — только от проверенных производителей. И главное — не забывайте, что это культура, требующая гигиены. Даже капля грязной воды может испортить всё.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица) (лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (Agaricaceae).

