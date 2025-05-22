Хрен или не хрен: вот в чем вопрос. Как вычислить корнеплод в зарослях зелени

Хрен часто растёт у самых ног, но распознать его не всегда просто. Он не кричит о себе, не цветёт как роза, не пахнет как мята. Но у него есть внешность, которую не спутаешь — если знать, на что смотреть.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хрен

Лист, как лопата (но не садовая)

Первое, что бросается в глаза — листья. Они большие, нагловатые, с уверенностью вымахавшие на 30 сантиметров в длину и 15 в ширину. Форма — будто кто-то пририсовал лопатку к черешку. Гладкая, но чуть морщинистая текстура, и насыщенно зелёный цвет без всякой стеснительности. Как у листа, который точно знает, чего хочет от жизни.

Зубчики по краям — важный сигнал

Вглядитесь в кромку: она зубчатая, не гладкая. Это не салат и не лопух. Именно эти зубцы — визитка хрена. Если листья гладкие — ищите дальше, скорее всего, это кто-то другой.

Растёт кучно, прижимаясь к земле

Хрен любит держаться группой. Его листья часто расположены низко к земле, в густом пучке. Это не кустарник и не травинка-одиночка. Под ногами — целая зелёная шайка.

Сомневаетесь? Копните корень

Если внешний вид не дал уверенности — идите вглубь. Белый корень с резким запахом и вкусом, который "пробивает до слёз" — это 100% хрен. Ни с чем не спутаешь, особенно если однажды уже пробовали.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).

