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Сорт, после которого магазинная кукуруза кажется картонной — проверенные сорта

1:55
Садоводство

Сладкая кукуруза — это не просто гарнир из столовой детства. Это праздник вкуса, если, конечно, выбрать правильный сорт. А с сортами у неё всё как в сериале: одни — классика, другие — звёзды, а третьи — с характером.

кукуруза
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кукуруза

Всё дело в генетике. Не пугайтесь: звучит страшно, а по сути — просто. Есть три основные "линии сладости". Стандартные сорта дают мягкий, знакомый с детства вкус — тот самый, из детства. Они отлично варятся, идут в салаты и на гриль.

Кто помягче? Сорта для заморозки и банки

Есть и более продвинутые сорта с улучшенной текстурой и сбалансированным вкусом. Такие початки мягкие, не крошатся, отлично переносят заморозку и консервацию. Они не слаще всех, но зато надёжные и универсальные.

Суперсладкие — те, что не варят

А вот суперсладкие гибриды — совсем другое дело. Эти сорта настолько сладкие, что с ними не нужны приправы. Ешь — и будто хрустишь десертом. Сахарный вкус, плотные зёрна и долгий срок хранения — вот их фишка.

Не только вкус — но и климат

Вкус вкусом, но важно учитывать, где вы сажаете. Тёплые регионы — бери любые сорта. А вот на севере — лучше раннеспелые и устойчивые. Съесть свежим — берите суперсладкие. Для заготовок — мягкие улучшенные. Любите классику? Стандартные сорта — ваш выбор.

Сорта, которые звучат как бренд — и работают как надо

"Шугар Делайт", "Голд Раш", "Золотая Королева" — это не просто имена для упаковки. Это сорта, которые делают вашу грядку гастрономической достопримечательностью. После них магазинная кукуруза будет казаться картоном.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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