Место в саду, где яблоня превращается в капризную принцессу и отказывается плодоносить

Любите яблоки и мечтаете о собственном урожае? Прежде чем браться за лопату, запомните главное правило: никогда не сажайте яблоню в низине или на месте, где раньше уже росло такое же дерево. Это кажется мелочью, но ошибка может стоить вам всего урожая.
Яблоне нужно солнце, защита от ветра и дренированная плодородная почва с pH 6-7. В низине скапливается холодный воздух, что приводит к морозобоинам, а застой воды портит корни. Если дерево уже росло на этом месте, в почве могут остаться патогены, способные заразить новое растение.
Подготовка участка — важный этап. Улучшите почву навозом или компостом, полностью удалите сорняки. И только потом приступайте к посадке.
Лучшее время — осень. Тогда у дерева будет несколько месяцев, чтобы укорениться до начала роста. Весной тоже можно сажать, но придётся поливать всё лето. Важно: сажайте на ту же глубину, что и в питомнике. Закрепите дерево колышком, замульчируйте почву корой или опилками.
Зимой обрезайте мёртвые и больные ветви, чтобы не допустить заражения. Разреживайте крону — это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск болезней.
Если на яблоках появляются коричневые пятна, которые быстро разрастаются, а потом плод или гниёт, или мумифицируется — это бурая гниль. Инфекция легко переходит на другие плоды, даже если они просто лежали рядом.
Что делать:
регулярно осматривайте деревья и собирайте заражённые яблоки;
не бросайте их на компост — только в мусор;
очищайте землю от опавших плодов.
Заметили белесый налёт на листьях? Это мучнистая роса. Она деформирует листья, снижает урожай и открывает ворота для других инфекций.
Как бороться:
обрезайте поражённые побеги и летом, и зимой;
собирайте и сжигайте опавшие листья;
следите за поливом — при сухой почве болезнь прогрессирует;
используйте стимуляторы роста и фунгициды, если без них не обойтись.
Сильное дерево начинается с правильного места и заботы. Ошибки на старте могут стоить целого сада.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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