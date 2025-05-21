Место в саду, где яблоня превращается в капризную принцессу и отказывается плодоносить

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любите яблоки и мечтаете о собственном урожае? Прежде чем браться за лопату, запомните главное правило: никогда не сажайте яблоню в низине или на месте, где раньше уже росло такое же дерево. Это кажется мелочью, но ошибка может стоить вам всего урожая.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоки

Ошибки, которые совершают чаще всего

Яблоне нужно солнце, защита от ветра и дренированная плодородная почва с pH 6-7. В низине скапливается холодный воздух, что приводит к морозобоинам, а застой воды портит корни. Если дерево уже росло на этом месте, в почве могут остаться патогены, способные заразить новое растение.

Подготовка участка — важный этап. Улучшите почву навозом или компостом, полностью удалите сорняки. И только потом приступайте к посадке.

Когда и как правильно сажать

Лучшее время — осень. Тогда у дерева будет несколько месяцев, чтобы укорениться до начала роста. Весной тоже можно сажать, но придётся поливать всё лето. Важно: сажайте на ту же глубину, что и в питомнике. Закрепите дерево колышком, замульчируйте почву корой или опилками.

Регулярная обрезка — здоровье сада

Зимой обрезайте мёртвые и больные ветви, чтобы не допустить заражения. Разреживайте крону — это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск болезней.

Бурая гниль: как распознать и что делать

Если на яблоках появляются коричневые пятна, которые быстро разрастаются, а потом плод или гниёт, или мумифицируется — это бурая гниль. Инфекция легко переходит на другие плоды, даже если они просто лежали рядом.

Что делать:

регулярно осматривайте деревья и собирайте заражённые яблоки;

не бросайте их на компост — только в мусор;

очищайте землю от опавших плодов.

Мучнистая роса — белая угроза листьям

Заметили белесый налёт на листьях? Это мучнистая роса. Она деформирует листья, снижает урожай и открывает ворота для других инфекций.

Как бороться:

обрезайте поражённые побеги и летом, и зимой;

собирайте и сжигайте опавшие листья;

следите за поливом — при сухой почве болезнь прогрессирует;

используйте стимуляторы роста и фунгициды, если без них не обойтись.

Сильное дерево начинается с правильного места и заботы. Ошибки на старте могут стоить целого сада.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

